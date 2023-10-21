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«Финал четырех» Кубка России: все, что нужно знать о турнире накануне его старта

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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о баскетболе в Самаре.

26 и 28 января в Екатеринбурге будут сыграны решающие матчи Кубка России среди женских команд.

Все, что нужно знать о предстоящем турнире — в нашем превью.

Участники

В «Финале четырех» сыграют хозяева и действующие обладатели Кубка России, УГМК, курское «Динамо», оренбургская «Надежда» и «Самара».

Лидирующие в Премьер-лиге УГМК и «Динамо» – самые титулованные команды Кубка: на двоих они взяли 14 из 15 последних титулов. Только в сезоне-2020/2021 их гегемонию смогла прервать «Надежда». Для «Самары» нынешний «Финал четырех» – первый в клубной истории, прежде команда несколько раз останавливалась на стадии четвертьфинала.

26 января в первом полуфинале сыграют «Динамо» и «Самара» (в 15:00 мск), во втором – УГМК и «Надежда» (18:00 мск). Матч за третье место и финал состоятся 28 января (в 13:00 и 16:00 соответственно).

Путь к «Финалу четырех»

«Самара» и «Надежда» начали выступление в Кубке с 1/8 финала: самарская команда не без труда прошла представляющую Суперлигу «Руну» (71:75 и 68:58), оренбургская позволила себе проиграть в первом матче столичному «Динамо», но во втором не оставила соперницам шансов (62:66 и 91:61). В четвертьфинале с «Енисеем» «Надежда» решила все уже в первом матче: 80:56 и 75:74. «Самара» же сначала уступила МБА дома (71:74), затем проигрывала «-15» во втором матче в Москве – но вытащила и игру, и всю серию: 70:65 (на заглавном фото – как раз эмоции игроков «Самары» после победы в Москве).

УГМК и «Динамо» стартовали с четвертьфинала, не испытав на этом этапе никаких проблем: «лисицы» дважды разобрались с «Никой-Лузалес» (65:48 и 82:62), курянки – со «Спартой энд К» (77:52 и 83:61).

Расклады

Еще неделю назад казалось, что в финале обязательно должны встретиться УГМК и «Динамо». «Лисицы» в декабре-январе выдали серию из восьми побед подряд, вернув себе место на вершине таблицы Премьер-лиги. «Динамо» стартовало в чемпионате серией из 12 побед подряд и, даже оступившись пару раз в декабре, держалось вровень с УГМК.

«Надежда» вроде бы и шла в Премьер-лиге где-то рядом с группой лидеров (в нее, помимо УГМК и «Динамо», входит МБА), но в конце декабря и начале января проиграла три из пяти своих матчей. А потом взяла – и в течение недели последовательно обыграла и УГМК (70:66), и «Динамо» (73:62)! И это – без важнейшего своего игрока, Анастасии Зоткиной (вторая в команде по очкам и подборам), пропускавшей матчи из-за травмы.

«Самара» начала зиму с восьми побед в девяти матчах (попутно оформив и дебютный выход в Ф4, выбив в четвертьфинале прошлогоднего финалиста, МБА), но последние перед турниром в Екатеринбурге матчи провела неудачно: 58:65 с УГМК и 73:87 с той же МБА.

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Дмитрий Пивцайкин, главный тренер «Самары»: «У нас нет закрепощенности, это точно, но и говорить, что мы едем в Екатеринбург с настроением, что мы и так выполнили свою задачу в Кубке, конечно же, нельзя: мы едем побеждать! Этот сезон показывает: непобедимых команд нет. «Финал четырех» – это отдельный турнир, в котором все во многом будет решать психологический настрой девчонок. Будем показывать свой максимум! Мы проиграли два последних матча в чемпионате. Проигрывать всегда тяжело, даже таким сильным соперникам. Мы понимаем, что в чем-то и УГМК, и МБА нас превосходят – но у нас были шансы и против них. В отдельно взятом матче может произойти все что угодно. Мы верим в команду, верим в игроков, верим в наш успех».

Интересный факт №1

Главный тренер «Динамо» Игорь Грачев с «Самарой» дважды выигрывал Кубок России среди мужских команд. Выиграть трофей в качестве главного тренера и с мужской, и с женской командами никому пока не удавалось.

Интересный факт №2

В составах УГМК, «Динамо» и «Надежды» немало игроков с богатым победным опытом в Кубке России (так, Ксения Левченко из УГМК и Анна Буровая из «Динамо» выигрывали трофей по четыре раза, капитан «Надежды» Наталья Жедик – трижды). Из игроков «Самары» же прежде побеждала в Кубке только Ольга Новикова (ей это удалось осенью 2020 года в составе «Надежды»).

Интересный факт №2. Примечание

При этом в Екатеринбург в составе «Самары» полетят Яна Митрофанова и Анастасия Ушкалова, которые в 2022 году выиграли Кубок России по баскетболу 3х3. Который проходил так же в Екатеринбурге.

Анастасия Ушкалова, защитник «Самары»: «Для меня это впервые: играть в «Финале четырех» Кубка России – и, конечно, это большая ответственность. Надеюсь, мы оправдаем ожидания и клуба, и болельщиков. Первая игра у нас – против курского «Динамо», и это очень сильный соперник. Но нет таких команд, которые нельзя было бы обыграть. Если мы будем играть от защиты – у нас будет возможность выиграть. Екатеринбург для меня и девчонок из команды 3х3 стал «чемпионским» городом в прошлом сезоне – и теперь мы постараемся помочь команде забрать и Кубок России по баскетболу 5х5».

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Легионеры

Второй сезон в Кубке России вновь имеют право играть легионеры (лимит – два легионера от команды на матч). При этом, что интересно, в прошлом году никто из легионеров, участвовавших в «Финале четырех» (например, Ева Лизек, Эзин Калу или Тина Крайишник), в символическую пятерку турнира не вошел.

Эксперт

Ольга Артешина в своей богатой коллекции имеет и несколько золотых медалей Кубка России, которые она завоевывала в составе ВБМ-СГАУ, ЦСКА и УГМК (и дважды признавалась MVP кубковых финалов). Чего она ждет от «Финала четырех» и особенно от дебюта на турнире «Самары»?

- Я не удивлена, что «Самара» смогла выйти в «Финал четырех»: в чемпионате нет однозначного лидера, те, кого в прошлом сезоне мы могли назвать фаворитами, в этом не показывают стопроцентного результата, уже имея по несколько поражений в регулярке. Чемпионат выравнялся, можно играть и побеждать любую команду, что наши девчонки и продемонстрировали в четвертьфинале Кубка с МБА. Вообще явного фаворита в четверке участников Финала нет. Есть действующий обладатель Кубка и неоднократный участник «Финалов четырех», УГМК, есть также команда Курска, постоянный участник этих турниров. У этих двух команд больше опыта участия в турнирах такого формата, и это, на мой взгляд, единственное их преимущество. В остальном все участники равны, думаю, что каждый полуфинал получится ровным, эмоциональным и результат будет решаться в последние секунды.

Фото: БК «Самара», ПБК «Надежда»

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