МБА готовит игроков для сборной, в Ижевске сливают сезон, а в Уфе потеряли тренера. Итоги февраля в Суперлиге-1

Очередной выпуск нашего обзора неумолим — как наступление весны.

Командам осталось провести по 4-6 матчей до завершения регулярного чемпионата. Кто-то уже гарантировал себе место в плей-офф и сейчас борется за более высокие места в таблице и преимущество своей площадки, кто-то лишился всех шансов на postseason — и решает свои локальные задачи.

Но веселья хватает на всех полюсах турнира. И о самом интересном, что произошло в Суперлиге-1 в феврале, мы и расскажем сегодня. Пока мы вообще имеем еще возможность говорить о баскетболе.

Борьба за плей-офф

Формально только три команды — лидирующие «Руна», «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК» — обеспечили себе места в плей-офф. А, например, «Самара», которой в марте предстоит встречаться с лидерами, пусть и на своей площадке, может сложить чемпионские полномочия уже по итогам регулярки (или, что куда более вероятно, не будет иметь преимущества площадки даже в четвертьфинале).

«Самара», «Новосибирск», ЦСКА-2 (у них по 13 побед), «Иркут», «Университет-Югра» (по 12) и идущая пока вне восьмерки МБА (11 побед) — пять команд расположились в таблице плотной группой. И уже в первую неделю марта практически всем им предстоит сыграть с прямыми конкурентами — тот самый случай, когда результат едва ли не каждого матча может перевернуть ситуацию в таблице.

Бей своих!

Еще совсем недавно, в середине января, «Университет-Югра» шел в турнирной таблице на четвертом месте. Но матчи с представителями «большой четверки» отбросили сургутян на границу плей-офф.

И, видимо, серия неудач накалила обстановку в команде — в концовке домашнего матча с «Темп-СУМЗ-УГМК» (при равном счете (78:78) и владении) полыхнуло. Не просто на всю страну — на весь мир!

Only in Russia: the club’s assistant coach tried to 𝗣𝗨𝗡𝗖𝗛 the head coach after an intense discussion 😱 pic.twitter.com/mbjRNiNM4r