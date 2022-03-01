МБА готовит игроков для сборной, в Ижевске сливают сезон, а в Уфе потеряли тренера. Итоги февраля в Суперлиге-1

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где пишут о самой бодрой лиге российского баскетбола – суперлиге. Зима прошла, но плюсы все еще греют.

Очередной выпуск нашего обзора неумолим — как наступление весны.

Командам осталось провести по 4-6 матчей до завершения регулярного чемпионата. Кто-то уже гарантировал себе место в плей-офф и сейчас борется за более высокие места в таблице и преимущество своей площадки, кто-то лишился всех шансов на postseason — и решает свои локальные задачи.

Но веселья хватает на всех полюсах турнира. И о самом интересном, что произошло в Суперлиге-1 в феврале, мы и расскажем сегодня. Пока мы вообще имеем еще возможность говорить о баскетболе.

Мозгов играет (и иногда проигрывает), в Новосибирске крушат щит, а за МБА выходит 16-летний. Итоги января в Суперлиге

Борьба за плей-офф

Формально только три команды — лидирующие «Руна», «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК» — обеспечили себе места в плей-офф. А, например, «Самара», которой в марте предстоит встречаться с лидерами, пусть и на своей площадке, может сложить чемпионские полномочия уже по итогам регулярки (или, что куда более вероятно, не будет иметь преимущества площадки даже в четвертьфинале).

«Самара», «Новосибирск», ЦСКА-2 (у них по 13 побед), «Иркут», «Университет-Югра» (по 12) и идущая пока вне восьмерки МБА (11 побед) — пять команд расположились в таблице плотной группой. И уже в первую неделю марта практически всем им предстоит сыграть с прямыми конкурентами — тот самый случай, когда результат едва ли не каждого матча может перевернуть ситуацию в таблице.

Бей своих!

Еще совсем недавно, в середине января, «Университет-Югра» шел в турнирной таблице на четвертом месте. Но матчи с представителями «большой четверки» отбросили сургутян на границу плей-офф.

И, видимо, серия неудач накалила обстановку в команде — в концовке домашнего матча с «Темп-СУМЗ-УГМК» (при равном счете (78:78) и владении) полыхнуло. Не просто на всю страну — на весь мир!

Only in Russia: the club’s assistant coach tried to 𝗣𝗨𝗡𝗖𝗛 the head coach after an intense discussion 😱 pic.twitter.com/mbjRNiNM4r — BasketNews.com (@BasketNews_com) 18 февраля 2022 г.

(Если ссылка не открывается, а такое вполне может быть: новость на basketnews.com).

Это происшествие, к слову, в очередной раз подтвердило: «Университет-Югра» — самый закрытый клуб. Уж в России-то точно. На клубном сайте последняя новость — от 3 октября, сообщество ВКонтакте — непонятного статуса, то ли имеет отношение к клубу, то ли ведется энтузиастами-болельщиками.

Именно в ВК 18 февраля вышел «пресс-релиз», из которого можно узнать, что «начато служебное расследование», а Олег Тен отстранен от работы с командой. Еще через неделю — сухое сообщение о приглашении Виктора Ускова, и там же фраза: Олег Тен «изъявил желание расторгнуть трудовое соглашение с командой».

И все. С тренером, который проработал в команде десять лет, прошел с ней все испытания и помог выиграть титул, прощаться, по мнению руководства «Университета-Югра», нужно вот так, единственной строчкой в новости о его сменщике.

Артем Ольхов и Олег Тен

Пашутин по-прежнему непобедим

Проиграв перед Новым годом три матча подряд, в «Уралмаше» поменяли тренера. И под руководством Евгения Пашутина «заводчане» не знают поражений: 9 матчей — 9 побед. Они остаются единственной командой, которая не знает поражений в календарном 2022 году.

Впрочем, «Руна», оправившись от некоторого спада, который ударил по команде в середине января, пока не дает конкурентам шансов сместить себя с вершины.

По проторенной дороге

МБА не подписывает бывших звезд сборной России — она сама готовит кадры для национальной команды.

Еще год назад Макар Коновалов был «всего лишь» одним из лидеров фарм-команды ЦСКА. Но двухмесячной «командировкой» в конце сезона в «Самару», которой самым активным образом помог взять чемпионство, он доказал, что готов сделать следующий шаг в карьере. В МБА он уже — полноценная звезда Суперлиги: он лучший снайпер турнира (16,9 очка за матч) и входит в Топ-3 по передачам (6,3 передачи за игру).

А, получив приглашение в сборную «для количества», за несколько дней тренировок произвел впечатление на Зорана Лукича — и был включен в заявку на пермский матч с Нидерладами.

24 февраля Коновалов дебютировал в составе национальной сборной. Он стал вторым игроком МБА, сыгравшим за сборную в официальных матчах (вслед за Андреем Сопиным).

Кто еще из клубов Суперлиги может похвастать тем, что довел до национальной команды сразу двоих игроков? В 2015 г., на волне «золотого дубля» «Новосибирска» и традиционных кадровых проблем сборной, которой тогда руководил Евгений Пашутин, приглашение в нее получили Сергей Токарев и Павел Подкользин — но сыграли только в спарринг-матчах, став символом эпохи безвременья.

Макар Коновалов

«Танкинг» по-ижевски

МБА еще имеет все шансы на плей-офф — а вот «Купол-Родники» уже нет.

После Нового года ижевчане взяли всего две победы в десяти матчах, распрощались с самыми результативными своими игроками (Алексеем Вздыхалкиным, Дмитрием Макеевым и Евгением Фидием) — и даже не скрывают, что попросту доигрывают сезон.

По словам руководителя региональной федерации Марата Зиятдинова, который высказался в комментариях в группе клуба ВКонтакте, клуб уходит в перезагрузку и будет развивать молодых игроков.

Правда, в последнем на сегодня матче «Купола-Родники» (67:100 в Иркутске, отчет ижевчан о матче просто шикарен: «Что-то пошло не так») больше всего игрового времени получили Егор Тиканов, Никита Зверев и Евгений Войтюк, которых к «молодым» можно отнести с большим трудом.

Но даже в «сливающей» сезон команде есть кто-то, стабильно радующий болельщиков яркими перфомансами. Григорий Мотовилов, сменив в декабре Ревду на Ижевск, неизменно выдает двузначную результативность. А 14 февраля он выбил рекордные для Суперлиги 37 очков.

Григорий Мотовилов

Уфимская загадка

У «Уфимца» сезон складывается очень похоже: серия поражений и ранняя потеря шансов на попадание в восьмерку, уход лидеров — и пропажа главного тренера.

Эдуард Рауд последний раз засветился в публичном пространстве в конце января — во всех февральских играх командой руководил старший тренер Евгений Угрюмов.

Насколько известно (это всего лишь «информация из источников, знакомых с ситуацией»), у Рауда не сложились отношения со старожилами команды, а официально расторгнуть с ним контракт мешают нерешенные вопросы с неустойкой. И он по-прежнему числится главным тренером и на сайте «Уфимца», и на сайте РФБ.

Эдуард Рауд

«Самара» в ожидании переезда

В конце января, проиграв пять из шести матчей, действующие чемпионы свалились к границе зоны плей-офф. В феврале самарцы выправили ситуацию, хотя формально участие в плей-офф себе еще не гарантировали.

В марте команду Игоря Грачева ждет настоящее испытание: три подряд домашних матча с лидерами, плюс «золотой» поединок в Кубке России.

«Темп-СУМЗ-УГМК» или «Самара»? В Кубке России — время финала

Ожидается, что именно на эти матчи «Самара» переедет на новую площадку — вмещающий 5000 зрителей Дворец спорта, открытый прошлой осенью.

В ожидании исхода

Как все уже наверняка знают, посольство США в России рекомендовало согражданам рассмотреть возможность немедленного отъезда, пока ещё доступны коммерческие авиарейсы.

Из команд первой восьмерки американцев сейчас нет только в «Темп-СУМЗ-УГМК» и ЦСКА-2. Как отразится на турнирных раскладах отъезд Эддисона Спрюилла из Москвы, Джавонте Дагласа и Джастина Роберсона из Екатеринбурга или, например, Айка Нваму из Самары?

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Фото: МБА, «Самара», «Новосибирск», «Руна», FIBA, «Уралмаш», «Купол-Родники»