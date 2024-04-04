☝️ «Скорее всего, он уйдет в «ПСЖ». Агент звезды Серии А убежден, что Осимхен лучше всех заменит Мбаппе

Агент главного тренера «Болоньи» Тиаго Мотты заявил, что знает, куда перейдет Виктор Осимхен этим летом.

«На мой взгляд, скорее всего, он уйдет в «ПСЖ».

Это был бы самый разумный вариант замены Килиана Мбаппе, который, несмотря на бессмысленные отрицания, уже является игроком мадридского «Реала», - заявил Дарио Канови.

Напомним, что фаворитом на Осимхена долго считали «Челси», но недавно выяснилось, что лондонцам будет трудно подписать нигерийца из-за трансферных ограничений.

Сможет заменить Килиана?