☝️ «Скорее всего, он уйдет в «ПСЖ». Агент звезды Серии А убежден, что Осимхен лучше всех заменит Мбаппе
Агент главного тренера «Болоньи» Тиаго Мотты заявил, что знает, куда перейдет Виктор Осимхен этим летом.
«На мой взгляд, скорее всего, он уйдет в «ПСЖ».
Это был бы самый разумный вариант замены Килиана Мбаппе, который, несмотря на бессмысленные отрицания, уже является игроком мадридского «Реала», - заявил Дарио Канови.
Напомним, что фаворитом на Осимхена долго считали «Челси», но недавно выяснилось, что лондонцам будет трудно подписать нигерийца из-за трансферных ограничений.
Сможет заменить Килиана?