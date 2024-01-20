Может ли Лени Йоро покинуть «Лилль» этой зимой? Отвечает Паулу Фонсека

Тренер «Лилля» Паулу Фонсека, выступая на пресс-конференции перед матчем с «Монпелье», отмел любые возможности ухода Лени Йоро этой зимой. Слова португальца передает L’Équipe:

«Нелегко, когда молодой игрок начинает вызывать интерес у топ-клубов. Но он остается спокойным, сосредоточенным на нашей команде. На этой неделе мы с Лени провели продуктивную встречу, обсудили сложившуюся ситуацию. Я поделился с ним своим взглядом, он понял, что должен остаться здесь и думать только о «Лилле».

Газета L’Équipe сообщала, что «ПСЖ» собираются предложить «Лиллю» за 18-летнего защитника более 50 млн евро. По данным издания, столичный клуб рассматривал вариант аренды с обязательным выкупом. За французом также следит «Мадрид», пишет Marca.

Как смотрите на возможный переход Йоро в «ПСЖ»?