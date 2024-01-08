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Стала известна дата возвращения Кимпембе в строй. У Преснеля есть шанс сыграть в этом сезоне

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Преснель Кимпембе Преснель Кимпембе
Футбол Футбол

В начале января Кимпембе перенес очередную операцию на ахилле.

Сообщалось, что Кимпембе выбыл из строя до конца сезона. Но, похоже, у француза есть шанс сыграть в текущей кампании. По данным L'Equipe, Преснель может вернуться на поле в первой половине апреля. Форсировать восстановление защитника клуб не станет.

Если восстановление игрока пойдет по самому удачному сценарию, он примет участие в матче 28-го тура Лиги 1 против «Клермона» (7 апреля) или в матче 29-го тура против «Лорьяна» (14 апреля).

После у парижан в чемпионате останется пять встреч – с «Лионом», «Гавром», «Ниццей», «Тулузой» и «Мецем». Так что вполне вероятно, мы увидим Преснеля на поле в этом сезоне.

Надеемся, восстановление пройдет без осложнений.

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