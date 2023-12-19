📹Младший брат Мбаппе дебютировал за «ПСЖ» и после дал интервью. В него внезапно ворвался Килиан

Не первый раз «помогает» брату 😆

На «Парк де Пренс» команда Луиса Энрике победила «Метц» со счетом 3:1, а младший брат Килиана Мбаппе Этан вышел на замену в конце игры.

Когда после матча Этан вышел к представителям клубным СМИ, мимо него проходил брат Килиан. Он решил вмешаться разговор. В качестве интервьюера выступал защитник Преснель Кимпембе. Он спросил у дебютанта, что он думает о первом матче за клуб.

«Всегда приятно выйти на поле впервые на «Парк де Пренс» перед нашими болельщиками», − коротко высказался Этан Мбаппе. − Надеюсь, у нас будет много [совместных] матчей. Это отличный подарок ему [Килиану] на день рождения, я очень рад за него и за себя тоже».

Для Килиана этот день действительно стал особенным: дубль, день рождения и дебют младшего брата. Он очень был счастлив от осознания того, что провел с ним несколько совместных минут на поле.

«Я счастлив, что ему это нравится, но мне это нравится еще больше», − сказал старший Мбаппе. − Как старшему брату, мне это очень приятно. Я не думаю, что мне предстоит пережить такой особенный день. Этот матч я сохраню в памяти».

Килиан Мбаппе оказался в 2017 году и за это время стал лидером «ПСЖ». Этану Мбаппе сейчас всего 16 лет, а в парижской академии он оказался после перехода брата.