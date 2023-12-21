«Так было с самого первого дня». Что босс «ПСЖ» думает о Суперлиге?

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». Однако далеко не все топ-клубы одобрили новый формат.

Среди тех, кто отверг новый регламент, один из самых богатых клубов мира – «ПСЖ».

«ПСЖ» полностью отвергает любой проект так называемой Суперлиги, как это было с самого первого дня и будет всегда.

Являясь гордой европейской организацией, «ПСЖ» поддерживает принципы европейской спортивной модели, ценности открытых соревнований и работает со всеми признанными заинтересованными сторонами европейского футбола – особенно с болельщиками и игроками, которые которые находятся в центре футбола

Мы не должны запрещать любому, кто хочет присоединиться к Суперлиге, делать это. Лучшее клубное соревнование – Лига Чемпионов. Если это происходит уже много лет, как может кто-то не захотеть быть частью этого?», – заявил Нассер Аль-Хелайфи.