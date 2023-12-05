«Мы будем готовы»: Коло-Муани рассказал, с какими чувствами «ПСЖ» подходит к игре с «Боруссией» в ЛЧ

«ПСЖ» в 15-м туре Лиги 1 обыграл «Нант». Впереди у подопечных Энрике важнейшая встреча с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов. Коло-Муани признался, что к матчу против «шмелей» парижане подходят, будучи уверенными в своих силах: «Всю эту неделю мы усердно тренировались, готовились к предстоящему матчу. Мы в себе очень уверены. Мы отлично знаем, какой важный матч нас ждет. Мы будем готовы. Тренер на нас совершенно не давит, ведь он знает, какими качествами мы обладаем. Всё получится».

После пяти туров «Боруссия» набрала 10 очков и заняла первую строчку в группе F. «ПСЖ» расположился на втором месте, отставая от немцев на 3 очка. Следом расположились «Ньюкасл» и «Милан» – у команд по 5 очков. Чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов без оглядки на параллельный матч, парижанам нужно обыгрывать «шмелей». «Боруссия» уже обеспечила себе выход из группы, но, безусловно, рассчитывает на первое место, а потому даст «ПСЖ» бой – особенно на домашней арене. В отличие от парижан, дортмундцы подходят к матчу ЛЧ с двумя поражениями. В Бундеслиге команда уступила «Лейпцигу», играя в меньшинстве почти 80 минут. Из Кубка «Боруссию» выбил «Штутгарт», в той встрече травмы получили четыре подопечных Терзича – Забитцер, Вольф, Мукоко и Рюэрсон. Сумеет ли «ПСЖ» добыть путевку в плей-офф ЛЧ?