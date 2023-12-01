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Звезды «ПСЖ» приняли участие в стильном проекте платформы GOAT📹

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Маркетплэйс GOAT в 2015 году стал одним из самых популярных на рынке кроссовок и пошел на расширение, начав продавать также одежду и аксессуары знаковых и современных брендов.

GOAT – одна из самых быстрорастущих мировых спортивных франшиз и партнер  «Пари Сен-Жермен», объявила о возвращении проекта «Парижане» – визуальной кампании, объединяющей людей по всему миру через их общую страсть к футболу, моде и культуре.

Акцент будет сделан на неоспоримое влияние «ПСЖ», болельщиков клуба и французской столицы на моду, спорт и культуру по всему миру.

В съемках приняли участие звезды «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, Нуну Мендеш, Усман Дембеле, Коло-Муани, Ли Кан Ин, Роналдиньо, а также основательница и креативный директор Colette Сара Андельман и английский музыкальный исполнитель Дев Хайнс. Каждый из них по-своему повлиял на клуб, город и мир, используя силу самовыражения и стиля, чтобы вдохновлять других.

 

 

 

 

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