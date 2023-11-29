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🤩 «Не опять, а снова». Килиан Мбаппе номинирован на приз лучшему игроку ноября в Лиге 1

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Килиан Мбаппе снова попал в список кандидатов на лучшего игрока месяца чемпионата Франции.

Французу предстоит поспорить за престижное звание с Жонатаном Клоссом («Марсель») и Жан-Клером Тодибо («Ницца»).

В ноябре Мбаппе сыграл три матча за «ПСЖ» в Лиге 1, забив 4 мяча, в том числе хет-трик в игре против «Реймса» (0-3), и отдав одну голевую передачу.

Голосование проводится по ссылке.

Напомним, что Мбаппе выиграл награду в октябре, опередив россиянина Александра Головина.

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