ПСЖ
Блог

«Ничего нового»: Буффон высказался о критике в адрес Доннаруммы

Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
лига 1 Франция лига 1 Франция
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Арнау Тенас Арнау Тенас
Футбол Футбол

Доннарумма стал часто расстраивать поклонников «ПСЖ».

В матчах с «Монако» и «Ньюкаслом» голкипер сделал практически одинаковые ошибки, приведшие к голу соперника. В игре против «Гавра» Джанлуиджи показать прием из карате, за что был удален на 10-й минуте. На итальянца обрушилась критика, ответить на которую решил Буффон.

Легенда «Ювентуса» считает, что для Доннаруммы критика стала привычным делом: «Думаю, у Доннаруммы теперь появилась прочная броня против критики и постоянных сомнений в нем. Мне кажется, когда человек, которого считают одним из трех лучших вратарей мира, совершает ошибку, нормально, что ее обсуждение вызывает горячие споры. В этом смысле нет ничего нового». Неудачное выступление в последних играх, определенно, не лишит Джанлуиджи места в старте «ПСЖ», хотя в игре с «Гавром» Арнау Тенасу удалось показать себя с наилучшей стороны.

Согласны с мнением Буффона? Как считаете, сейчас Доннарумма входит в тройку лучших вратарей мира?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий