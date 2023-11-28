«Ничего нового»: Буффон высказался о критике в адрес Доннаруммы

Доннарумма стал часто расстраивать поклонников «ПСЖ».

В матчах с «Монако» и «Ньюкаслом» голкипер сделал практически одинаковые ошибки, приведшие к голу соперника. В игре против «Гавра» Джанлуиджи показать прием из карате, за что был удален на 10-й минуте. На итальянца обрушилась критика, ответить на которую решил Буффон.

Легенда «Ювентуса» считает, что для Доннаруммы критика стала привычным делом: «Думаю, у Доннаруммы теперь появилась прочная броня против критики и постоянных сомнений в нем. Мне кажется, когда человек, которого считают одним из трех лучших вратарей мира, совершает ошибку, нормально, что ее обсуждение вызывает горячие споры. В этом смысле нет ничего нового». Неудачное выступление в последних играх, определенно, не лишит Джанлуиджи места в старте «ПСЖ», хотя в игре с «Гавром» Арнау Тенасу удалось показать себя с наилучшей стороны.

Согласны с мнением Буффона? Как считаете, сейчас Доннарумма входит в тройку лучших вратарей мира?