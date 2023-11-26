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Аль-Хелайфи не был доволен выступлением «ПСЖ» в матче с «Ньюкаслом». После матча он общался с футболистами в раздевалке

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«ПСЖ» с трудом удалось вырвать ничью в матче с «Ньюкаслом». Лишь в дополнительное время Мбаппе сравнял с пенальти.

Парижане пропустили гол в первом тайме после неудачной игры Доннаруммы. Подопечные Энрике не смогли реализовать несколько роскошных моментов. В концовке Барколя был близок к голу, но забить так и не сумел.

Нассер Аль-Хелайфи был недоволен игрой парижан.

Президент столичного клуба недавно перенес операцию после разрыва «крестов». Аль-Хелайфи получил травму, играя с Верратти в падел. Но все же мужчина наблюдал за игрой своей команды с трибун «Парк де Пренс».

Как пишет Le Parisien, после матча Аль-Хелайфи зашел в раздевалку «ПСЖ», чтобы поддержать игроков. Особое внимание президент уделил молодым футболистам. Нассер постарался приободрить игроков и замотивировать их на важнейший матч с дортмундской «Боруссией». Парижане сыграют со «шмелями» 13 декабря.

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