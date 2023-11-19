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🎥 На тренировке «ПСЖ» Барколя прокинул между ног Коло-Муани. Парижане отметили это так, будто взяли Лигу чемпионов

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Брэдли Барколя Брэдли Барколя
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В Париж вернулись футболисты, которые в ноябре защищали цвета своих национальных команд. В 13-м туре Лиги 1 «ПСЖ» встретится с «Монако». Подготовка парижан к матчу с одним из лидеров чемпионата проходит очень весело.

На недавней тренировке Брэдли Барколя прокинул мяч между ног Коло-Муани. Такое, казалось бы, простое действие вызвало бурю эмоций у подопечных Энрике.

Футболисты «ПСЖ» окружили Брэдли, начали праздновать так, будто Барколя только что забил победный гол в финале Лиги чемпионов. Мбаппе вообще испытал какой-то безумный экстаз. И лишь Рандаль одиноко ждал, когда одноклубники закончат свое яркое празднование.

Похоже, с атмосферой в «ПСЖ» полный порядок! 

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