🎥 На тренировке «ПСЖ» Барколя прокинул между ног Коло-Муани. Парижане отметили это так, будто взяли Лигу чемпионов

В Париж вернулись футболисты, которые в ноябре защищали цвета своих национальных команд. В 13-м туре Лиги 1 «ПСЖ» встретится с «Монако». Подготовка парижан к матчу с одним из лидеров чемпионата проходит очень весело.

На недавней тренировке Брэдли Барколя прокинул мяч между ног Коло-Муани. Такое, казалось бы, простое действие вызвало бурю эмоций у подопечных Энрике.

Футболисты «ПСЖ» окружили Брэдли, начали праздновать так, будто Барколя только что забил победный гол в финале Лиги чемпионов. Мбаппе вообще испытал какой-то безумный экстаз. И лишь Рандаль одиноко ждал, когда одноклубники закончат свое яркое празднование.

Похоже, с атмосферой в «ПСЖ» полный порядок!