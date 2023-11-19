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🎥 Речь Дешама в перерыве матча с Гибралтаром. Франция вела 7:0, но тренер призывал игроков забивать еще

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Дидье Дешам Дидье Дешам
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В матче квалификации Евро-2024 Франция разнесла Гибралтар со счетом 14:0. Свой первый гол за основу сборной забил 17-летний Заир-Эмери. К сожалению, в столь важный момент юноша получил травму и, как пишет L’Équipe, выбыл из строя до конца года.

Мбаппе отметился хет-триками из голов и ассистов. Один гол Килиан забил с 40 метров, а потом рассказал, как смог реализовать такую красоту. Нападающий «ПСЖ» теперь обходит Гризманна и занимает третье место в рейтинге лучших бомбардиров «синих».

Короче говоря, встреча получилась исторической. Победа Франции со счетом 14:0 стала крупнейшей в истории квалификации Евро. Это также рекорд национальной команды Пятой республики. До матча с Гибралтаром крупнейшей победой сборной Франции был разгром Азербайджана в 1995 году. Тогда «синие» забили сопернику 10 безответных мячей.

На перерыв матча с Гибралтаром французы ушли, ведя в счете 7:0. В раздевалке Дидье Дешам напомнил подопечным, что этим вечером они могут вписать свои имена в историю:

«Мы ведем 7:0, но ведь предела нет. Ко всем требования одинаковы. А ведь есть рекорд, это 10 мячей, если хотите знать. Но вы можете это превзойти! Не сдерживайтесь, ребята. Но и об уважении помните».

Установку тренера футболисты выполнили. Новый рекорд установлен.

6 комментариев

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Машина Мощная
Ответ Barry_Cadny
В Южной Америке хозяева ЧМ позволили себе проиграть в полуфинале 1:7.
Так праймовой Германии же проиграли а не Гибралтару :-D
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В Южной Америке такое бы не позволили))
В южной америке нет такой маленькой страны)
+1
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Машина Мощная
В Южной Америке такое бы не позволили))
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waleri
"Не сдерживайтесь, ребята. Но и об уважении помните". - В переводе на бытовой это видимо означало - "Во 2-м столько же и хорош".
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Машина Мощная
Ответ 113k
В южной америке нет такой маленькой страны)
чего ??
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Barry_Cadny
Ответ Машина Мощная
В Южной Америке такое бы не позволили))
В Южной Америке хозяева ЧМ позволили себе проиграть в полуфинале 1:7.
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