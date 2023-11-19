🎥 Речь Дешама в перерыве матча с Гибралтаром. Франция вела 7:0, но тренер призывал игроков забивать еще

В матче квалификации Евро-2024 Франция разнесла Гибралтар со счетом 14:0. Свой первый гол за основу сборной забил 17-летний Заир-Эмери. К сожалению, в столь важный момент юноша получил травму и, как пишет L’Équipe, выбыл из строя до конца года.

Мбаппе отметился хет-триками из голов и ассистов. Один гол Килиан забил с 40 метров, а потом рассказал, как смог реализовать такую красоту. Нападающий «ПСЖ» теперь обходит Гризманна и занимает третье место в рейтинге лучших бомбардиров «синих».

Короче говоря, встреча получилась исторической. Победа Франции со счетом 14:0 стала крупнейшей в истории квалификации Евро. Это также рекорд национальной команды Пятой республики. До матча с Гибралтаром крупнейшей победой сборной Франции был разгром Азербайджана в 1995 году. Тогда «синие» забили сопернику 10 безответных мячей.

На перерыв матча с Гибралтаром французы ушли, ведя в счете 7:0. В раздевалке Дидье Дешам напомнил подопечным, что этим вечером они могут вписать свои имена в историю:

«Мы ведем 7:0, но ведь предела нет. Ко всем требования одинаковы. А ведь есть рекорд, это 10 мячей, если хотите знать. Но вы можете это превзойти! Не сдерживайтесь, ребята. Но и об уважении помните».

Установку тренера футболисты выполнили. Новый рекорд установлен.