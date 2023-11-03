ПСЖ
Блог

«Мы сосредоточены на себе». Президент «ПСЖ» прокомментировал слухи об уходе Мбаппе

Клубы Клубы
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
ПСЖ ПСЖ
лига 1 Франция лига 1 Франция
возможные трансферы возможные трансферы
Нассер Аль-Хелайфи Нассер Аль-Хелайфи
Футбол Футбол

Не читал и не слышал.

На прошлой неделе «Мадрид» выступил с заявлением, опровергающим слухи о том, что клуб начал переговоры о подписании Килиана Мбаппе в качестве свободного агента.

Президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи спросили о том, что он думает об этом: «Честно говоря, я не видел заявления «Реала» по поводу Мбаппе − мы сосредоточены на себе, а не на других».

«Килиан снова и снова выдает результат... Он лучший игрок в мире. Это фантастика − видеть, как он двигает вперед «ПСЖ». С Мбаппе мы строим будущее».

«Я бы назвал это [проект «ПСЖ»] эволюцией, а не революцией. Прежде всего, у нас есть обновленная философия. Она основана на коллективе, а не на личности. Ориентируясь на долгосрочную перспективу, а не на чрезмерную реакцию».

Испанские источники не унимаются. Они считают, что «Мадрид» хочет, чтобы Мбаппе уже в ближайшее время принял решение о своем будущем. При этом «сливочные» не будут форсировать решение, как это было в предыдущие окна.

Все стороны понимают, что уход Килиана Мбаппе − это вопрос времени и, возможно, денег. Даже Аль-Хелайфи снизил уровень своей риторики.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Janture Beckjan
По-моему эта сага уже надоела всем и ПСЖ и Реалу, комментарий насчет этого с обеих сторон одинаковые в последнее время. Уже все думают когда же это блин закончится!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий