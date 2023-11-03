«Мы сосредоточены на себе». Президент «ПСЖ» прокомментировал слухи об уходе Мбаппе

Не читал и не слышал.

На прошлой неделе «Мадрид» выступил с заявлением, опровергающим слухи о том, что клуб начал переговоры о подписании Килиана Мбаппе в качестве свободного агента.

Президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи спросили о том, что он думает об этом: «Честно говоря, я не видел заявления «Реала» по поводу Мбаппе − мы сосредоточены на себе, а не на других».

«Килиан снова и снова выдает результат... Он лучший игрок в мире. Это фантастика − видеть, как он двигает вперед «ПСЖ». С Мбаппе мы строим будущее».

«Я бы назвал это [проект «ПСЖ»] эволюцией, а не революцией. Прежде всего, у нас есть обновленная философия. Она основана на коллективе, а не на личности. Ориентируясь на долгосрочную перспективу, а не на чрезмерную реакцию».

Испанские источники не унимаются. Они считают, что «Мадрид» хочет, чтобы Мбаппе уже в ближайшее время принял решение о своем будущем. При этом «сливочные» не будут форсировать решение, как это было в предыдущие окна.

Все стороны понимают, что уход Килиана Мбаппе − это вопрос времени и, возможно, денег. Даже Аль-Хелайфи снизил уровень своей риторики.