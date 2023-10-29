Когда ждать Заира-Эмери в сборной Франции? Отвечает Дешам

Заир-Эмери замечательно начал сезон. Он бьет рекорды, его хвалит тренер, им восхищаются Неймар и Месси.

В матче против «Милана» он сделал дубль из ассистов и стал лучшим игроком втсречи, а в игре с «Брестом» сумел забить.

17-летний Уоррен – капитан юношеской сборной Франции, за основу «синих» он пока не выступал. На церемонии вручения «Золотого мяча» у Дешама спросили, когда можно ждать юношу в национальной команде. Дидье ответил расплывчато: «Заир-Эмери – игрок, который мне нравится. Будет ли он вызван в сборную после того, как Тчуамени получил травму? Между этими событиями связи нет, но, да, место в составе действительно освободилось. Опять же, отсутствие Орельена не связано с присутствием Заира-Эмери в команде. В столь юном возрасте он [Уоррен] демонстрирует зрелость. Он француз, а значит, может быть вызван в национальную команду». Как думаете, Заир-Эмери созрел для игры за сборную?