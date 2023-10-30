Что Мбаппе сказал Доннарумме в перерыве матча с «Брестом»? Сразу после этого «Брест» сравнял
Вратарь к форварду не прислушался.
В минувшем туре «ПСЖ» обыграл «Брест» на выезде – 3:2, у Килиана Мбаппе дубль. Хозяева отыгрались с 0:2, но пропустили на 89-й - забил как раз Мбаппе.
А теперь стало известно, что форвард говорил вратарю парижан в перерыве. Сначала он попросил итальянца быть «внимательнее при подачах», а затем говорит, что Мунье играет только головой.
В итоге сразу после перерыва «Брест» счет сравнял - как раз после подачи с углового.
Вы это пьяный писали? Счёт можно было бы указать, 2:3, что соответствует правде т.к. ПСЖ играл на выезде и в таком случае не хозяева отыгрались, а гости