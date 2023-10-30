Что Мбаппе сказал Доннарумме в перерыве матча с «Брестом»? Сразу после этого «Брест» сравнял

Вратарь к форварду не прислушался.

В минувшем туре «ПСЖ» обыграл «Брест» на выезде – 3:2, у Килиана Мбаппе дубль. Хозяева отыгрались с 0:2, но пропустили на 89-й - забил как раз Мбаппе.

А теперь стало известно, что форвард говорил вратарю парижан в перерыве. Сначала он попросил итальянца быть «внимательнее при подачах», а затем говорит, что Мунье играет только головой.

В итоге сразу после перерыва «Брест» счет сравнял - как раз после подачи с углового.