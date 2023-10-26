ПСЖ
Блог

Ультрас «Бреста» случайно повторили образ Энрике в своем баннере на матч с «ПСЖ». Тренер надел куртку бренда, который обожают фанаты

Луис Энрике Луис Энрике
ПСЖ ПСЖ
Брест Брест
лига 1 Франция лига 1 Франция
Клубы Клубы
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Футбол Футбол

На тренировке «ПСЖ» перед матчем с «Брестом» было дождливо. Спрятаться от осадков Луису Энрике помогла куртка с линзами на капюшоне.

Тренер выглядел забавно, даже сам посмеялся. Видео быстро разошлось по сети.

В начале матча со столичным клубом на фанатской трибуне «Бреста» появился баннер, который, как казалось, копирует образ тренера «ПСЖ».

Но это лишь совпадение, собирательный образ болельщика.

Все дело в том, что на тренировку парижан Энрике надел куртку C.P. Company — итальянского бренда, который обожают в фанатской среде. Парадоксально, но ультрас «Бреста» решили отметить эту же модель куртки в своем эффектном перфомансе.

C.P. Company («Честер Перри») — бренд итальянского дизайнера и экспериментатора Массимо Ости, позже запустившего еще одну культовую линейку Stone Island, в которой иногда можно увидеть, например, Гвардиолу.

А на Энрике и на баннере фанатов «Бреста» – модель куртки Mille Miglia. В переводе с итальянского – «тысяча миль», что символизирует знаменитую итальянскую гонку на выносливость. Массимо Ости в конце 80-х разработал ветровки и куртки с линзами, вдохновившись автоспортом.

Как вам такой стиль?

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ak-tank
Собирательному образу фаната эта куртка больше идёт, чем Энрике. ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий