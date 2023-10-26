Ультрас «Бреста» случайно повторили образ Энрике в своем баннере на матч с «ПСЖ». Тренер надел куртку бренда, который обожают фанаты

На тренировке «ПСЖ» перед матчем с «Брестом» было дождливо. Спрятаться от осадков Луису Энрике помогла куртка с линзами на капюшоне.

Тренер выглядел забавно, даже сам посмеялся. Видео быстро разошлось по сети.

В начале матча со столичным клубом на фанатской трибуне «Бреста» появился баннер, который, как казалось, копирует образ тренера «ПСЖ».

Но это лишь совпадение, собирательный образ болельщика.

Все дело в том, что на тренировку парижан Энрике надел куртку C.P. Company — итальянского бренда, который обожают в фанатской среде. Парадоксально, но ультрас «Бреста» решили отметить эту же модель куртки в своем эффектном перфомансе.

C.P. Company («Честер Перри») — бренд итальянского дизайнера и экспериментатора Массимо Ости, позже запустившего еще одну культовую линейку Stone Island, в которой иногда можно увидеть, например, Гвардиолу.

А на Энрике и на баннере фанатов «Бреста» – модель куртки Mille Miglia. В переводе с итальянского – «тысяча миль», что символизирует знаменитую итальянскую гонку на выносливость. Массимо Ости в конце 80-х разработал ветровки и куртки с линзами, вдохновившись автоспортом.

Как вам такой стиль?