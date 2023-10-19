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В «ПСЖ» новая звезда! Один игрок парижан обошел Мбаппе по количеству проданных футболок

Ли Кан Ин Ли Кан Ин
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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Уход Лионеля Месси и Неймара из «ПСЖ» оказал значительное влияние на столичный клуб за пределами футбольного поля.

По данным L'Equipe, после перехода Лионеля в «Интер Майами» парижане потеряли в соцсетях 10-15 млн подписчиков. Более того, издание утверждает, что несколько спонсоров «ПСЖ», в том числе Crypto.com, ставят под сомнение свое партнерство со столичным клубом после ухода звездных футболистов.

Потеря игроков также сказалась на посещаемости «Парк де Пренс». Билеты на предстоящий матч «ПСЖ» против «Страсбура», которые фанаты могли купить еще три недели назад, до сих пор не распроданы.

Все же у команды Энрике в арсенале еще остались звезды. Главным медийным лицом столичного клуба остается Мбаппе. Но, видимо, Ли Кан Ин собрался сместить Килиана с пьедестала.

Как пишет французский журналист Абделла Булма, футболки южнокорейца продаются лучше всего в магазинах и на сайте «ПСЖ». Мбаппе, по словам журналиста, совсем немного отстает от Ли.

Кан Ин перебрался в столицу Франции совсем недавно. Парижане купили полузащитника у «Мальорки» за 22 млн евро этим летом.

За парижан Ли провел всего три матча, в которых не отметился результативными действиями. Он выбыла из строя на 22 дня из-за мышечной травмы, пропустив две игры «ПСЖ». Но это не помешало южнокорейцу стать одним из самых популярных игроков столичного клуба.

BTS, похоже, у вас появился конкурент.

4 комментария

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Александр Фаст
Если скупают азиаты, то понятно, их просто много )
Пусть возьмут китайца и индуса ещё, Мбаппе опустится на 4 место
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MinkoffS
Ответ Александр Фаст
Если скупают азиаты, то понятно, их просто много ) Пусть возьмут китайца и индуса ещё, Мбаппе опустится на 4 место
Население Кореи - 50 миллионов. Почти в три раза меньше, чем население России. Их не много.
+1
0
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Andrei Lisavets
Ответ MinkoffS
Население Кореи - 50 миллионов. Почти в три раза меньше, чем население России. Их не много.
Зато в Корее каждый может купить майку в официальном магазине за 100 евро. В в Росси таких всего несколько миллионов.
Поэтому с точки зрения привлекательности Корея интереснее , чем Россия
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Аврал
Один из основных смыслов покупок в клуб азиатов,их рынок.Не секрет.И даже мешки этим не брезгуют.Бизнес.
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