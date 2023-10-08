Мбаппе сравнялся с Платини по голам за сборную Франции. До первого места Килиану пока далеко

Сборная Франция в рамках 7-го тура квалификации Евро-2024 встречается с Нидерландами.

Счет в матче на 7-й минуте открыл Мбаппе. Для Килиана этот гол стал 41-м мячом за «синих». Теперь футболист «ПСЖ» сравнялся с Платини по голам за сборную.

Чтобы достичь отметки в 41 гол за национальную команду и Платини, и Мбаппе понадобилось 72 матча.

Но до первого места Килиану пока далеко. Рейтинг бомбардиров «синих» возглавляет действующий игрок сборной — Оливье Жиру. На его счету 54 гола в футболке сборной Франции. Список лучших бомбардиров «синих», без учета игры с Нидерландами, выглядит так:

Для Мбаппе гол в ворота Голландии также означает окончание «сухой» серии. До этого матча Килиан не забивал в четырех встречах подряд. Сумеет ли Мбаппе когда-нибудь возглавить топ бомбардиров сборной Франции?