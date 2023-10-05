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🎥 Классный гол Мбаппе на тренировке сборной Франции. Забил головой в падении с передачи Жиру

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Оливье Жиру Оливье Жиру
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Мбаппе переживает свою худшую безголевую серию за два года. Килиан не забивает уже в четырех играх подряд. В матче против «Ренна» он вообще не попал по пустым воротам.

В последний раз француз не забивал в четырех матчах подряд за клуб и сборную осенью 2021 года. Тогда сухая серия Мбаппе продлилась шесть встреч.

Зато у Килиана получается отличиться на тренировках сборной Франции! Мбаппе забил головой в падении с симпатичной передачи Жиру, который недавно примерил на себя роль голкипера.

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На октябрьский международный перерыв у «синих» запланировано два матча. Французы сыграют с Нидерландами в рамках квалификации Евро 13 октября, а через четыре дня команда проведет товарищеский матч со сборной Шотландии.

Получится ли у Мбаппе забить в матчах сборной?

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