🎥 Классный гол Мбаппе на тренировке сборной Франции. Забил головой в падении с передачи Жиру

Мбаппе переживает свою худшую безголевую серию за два года. Килиан не забивает уже в четырех играх подряд. В матче против «Ренна» он вообще не попал по пустым воротам.

В последний раз француз не забивал в четырех матчах подряд за клуб и сборную осенью 2021 года. Тогда сухая серия Мбаппе продлилась шесть встреч.

Зато у Килиана получается отличиться на тренировках сборной Франции! Мбаппе забил головой в падении с симпатичной передачи Жиру, который недавно примерил на себя роль голкипера.

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На октябрьский международный перерыв у «синих» запланировано два матча. Французы сыграют с Нидерландами в рамках квалификации Евро 13 октября, а через четыре дня команда проведет товарищеский матч со сборной Шотландии.

Получится ли у Мбаппе забить в матчах сборной?