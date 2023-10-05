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Париж в восторге от Ли Кан Ина. Южнокореец почти догнал Мбаппе по количеству проданных футболок с его фамилией

Уоррен Заир-Эмери Уоррен Заир-Эмери
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Летом «ПСЖ» впервые подписал игрока из Южной Кореи. Первопроходцем стал Ли Кан Ин, который очень быстро сдружился с Неймаром.

Полузащитник нашел общий язык и с другими игроками столичного клуба. Бывшие и нынешние футболисты «ПСЖ» поздравили Ли с недавней победой на Азиатских играх.

Южнокореец с таким же успехом покорил сердца фанатов! Как пишет La Source Parisienne, Ли практически сравнялся с Мбаппе по количеству проданных именных футболок в официальных магазинах «ПСЖ».

Кассу столичному клубу столь же успешно делает Заир-Эмери. Юноша занимает третье место по количеству проданных футболок, пишет La Source Parisienne. Уоррен заслужил любовь болельщиков своей преданностью «ПСЖ».

У Кан Ина в новом клубе дела пока идут не лучшим образом. За парижан южнокореец провел всего три матча, в которых не отметился результативными действиями. Из-за мышечной травмы он выбыла из строя на 22 дня, пропустив две игры «ПСЖ».

Зато фан-база у Ли мощнейшая.

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