Ситуацию спас один человек.

Последний трансферный день для «ПСЖ» выдался очень горячим. Трансфер Рандаля Коло-Муани висел на волоске, а происходящее напоминало фильм «Армагеддон», где до взрыва бомбы, то есть, дедлайна оставались считанные секунды.

В последние сутки летнего трансферного окна французский клуб был полон решимости завершить трансфер форварда «Айнтрахта». Переговоры застопорились на несколько дней, но рано утром 1 сентября все возобновилось. Незадолго до полудня Париж и Франкфурт достигли соглашения на сумму 75 млн евро плюс 15 млн бонусов. Единственная загвоздка была в том, что немцы поставили одно условие: они до 18:00 должны были найти игроку замену.

Во второй половине дня «Айнтрахт», который намеревался привезти Юго Экитика, узнал, что игрок не собирается идти в Бундеслигу. Показалось, что Коло-Муани никуда не перейдет, ведь условие не выполняется. Однако незадолго до 18:00 источники La Parisien сообщили, что все еще может случиться. В дело включился лично Нассер Аль-Хелайфи, который провел переговоры со спортивным директором франкфуртцев Маркусом Крошем, и незадолго до 21:00 стороны объявили, что все на мази. Француз на тот момент уже был в Париже и прошел медосмотр.

Окончательное соглашение было достигнуто в 22:40, за 20 минут до дедлайна. Все это время французский и немецкий клуб обменивались мнениями о финансовых деталях, в частности, по поводу того, как будут перечисляться бонусы. «ПСЖ» понял, что с «Айнтрахтом» разговаривать тяжело: в последний момент им удалось протолкнуть в договор пункт о проценте с перепродажи, который срабатывает при определенных условиях, и который они очень хотели включить.

После того, как клубы ударили по рукам, у административного персонала «ПСЖ» было менее 20 минут, чтобы составить окончательный вариант контракта, подписать его обеими сторонами, собрать в надлежащем виде и отправить в федерацию. И все это сделать в срок − к 23:00.

Документы ушли в федерацию только в 22:59. Игрок, его представители, «ПСЖ» − все находились в жутком стрессе. Агенты и семья Коло-Муани собрались в одной из комнат клубного офиса и не понимали, что происходит. Сам же игрок вообще был не в курсе, что все висит на волоске, так как был очень занят: фотографировался для «ПСЖ», раздавал интервью, примерял костюмы для официальных выходов. Он уже поставил свою подпись и наслаждался ближайшим будущим.

Уже после того, как летнее трансферное окно в Лиге 1 закрылось, клуб получил уведомление, что все в порядке. Рандаль Коло-Муани узнал обо всем, что происходило в последние часы, лишь постфактум. И только улыбнулся.