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Мбаппе подсказал Терзичу, что надо менять травмированного игрока. Тренер «Дортмунда» великолепно ответил форварду 😂

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Из спортивного директора «ПСЖ» в коучи немецкого клуба.

Во вторник французский «ПСЖ» без особых проблем разобрался с дортмундской «Боруссией» − 2:0. Один из голов с пенальти забил Килиан Мбаппе.

Во время игры на поле случился забавный эпизод. Один из игроков «Дортмунда» оказался на газоне и ему оказывали медицинскую помощь. Еще бы не ясно, продолжит ли футболист игру, но на помощь главному тренеру немецкого клуба Эдину Терзичу внезапно пришел Килиан Мбаппе. Между ними состоялся такой разговор:

Мбаппе: «Вам нужно заменить игрока».

Терзич: «Подойди сюда и тренируй вместо меня, если хочешь».

Конечно, все это было сказано без злости, а с улыбкой. После этой короткой беседы Терзич и Мбаппе пожали друг другу руки и посмеялись.

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