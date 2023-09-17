Мбаппе подсказал Терзичу, что надо менять травмированного игрока. Тренер «Дортмунда» великолепно ответил форварду 😂
Из спортивного директора «ПСЖ» в коучи немецкого клуба.
Во вторник французский «ПСЖ» без особых проблем разобрался с дортмундской «Боруссией» − 2:0. Один из голов с пенальти забил Килиан Мбаппе.
Во время игры на поле случился забавный эпизод. Один из игроков «Дортмунда» оказался на газоне и ему оказывали медицинскую помощь. Еще бы не ясно, продолжит ли футболист игру, но на помощь главному тренеру немецкого клуба Эдину Терзичу внезапно пришел Килиан Мбаппе. Между ними состоялся такой разговор:
Мбаппе: «Вам нужно заменить игрока».
Терзич: «Подойди сюда и тренируй вместо меня, если хочешь».
Конечно, все это было сказано без злости, а с улыбкой. После этой короткой беседы Терзич и Мбаппе пожали друг другу руки и посмеялись.
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