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👿 «Возвращение диктатора». Мбаппе пришел в бешенство от третьего гола «Ниццы». Килиану не понравилось бурное празднование забитого мяча 😡

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Терем Моффи Терем Моффи
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Килиан Мбаппе «наехал» на автора третьего гола в ворота «ПСЖ» Терема Моффи.

Французской суперзвезде не поправилось бурное празднование забитого мяча соперником.

Позже Мбаппе сумел отыграть один гол, но это не спасло парижан от поражения. Победа «Ниццы» со счетом 2:3.

Особенно раздражены поведением игрока фанаты «Марселя».

💭 «Mbattlefield».

💭 «Возвращение диктатора».

💭 «Какой злой».

💭 «Диктатор Бонди против всех».

💭 «ПСЖ» на 100% зависим от Мбаппе. Думаю, что все согласны с этим».

💭 «В нем слишком много ярости».

💭 «С каких пор запрещено праздновать голы?»

💭 «Это не то, чего хочет вся Франция».

💭 «Марсель» должен подписать Бартона только ради этого».

Дело в том, что Моффи показал фанатам «ПСЖ» свою футболку после забитого мяча.

5 комментариев

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Francesc Fàbregas
тогда сам не празднуй больше,вдруг это кому то не понравится.
с кислым лицом иди на свою половину.
+18
-1
+17
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MaxB
Оно не понравилось не "бурностью", не набрасывайте, а провокативностью - взбесишь толпу, тебе же худо придётся. Неспроста же рефери ещё этого Моффи потом воспитывал
+2
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aslvowk@mail.ru
Ответ MaxB
Оно не понравилось не "бурностью", не набрасывайте, а провокативностью - взбесишь толпу, тебе же худо придётся. Неспроста же рефери ещё этого Моффи потом воспитывал
А кто такой Мбаппе, чтобы что-то вякать? Есть судья, он разберётся. А Мбаппе не имеет права к игроку лезть, за это вообще жёлтая должна быть ему показана
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