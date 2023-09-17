Килиан Мбаппе «наехал» на автора третьего гола в ворота «ПСЖ» Терема Моффи.

Французской суперзвезде не поправилось бурное празднование забитого мяча соперником.

Позже Мбаппе сумел отыграть один гол, но это не спасло парижан от поражения. Победа «Ниццы» со счетом 2:3.

Особенно раздражены поведением игрока фанаты «Марселя».

💭 «Mbattlefield».

💭 «Возвращение диктатора».

💭 «Какой злой».

💭 «Диктатор Бонди против всех».

💭 «ПСЖ» на 100% зависим от Мбаппе. Думаю, что все согласны с этим».

💭 «В нем слишком много ярости».

💭 «С каких пор запрещено праздновать голы?»

💭 «Это не то, чего хочет вся Франция».

💭 «Марсель» должен подписать Бартона только ради этого».

Дело в том, что Моффи показал фанатам «ПСЖ» свою футболку после забитого мяча.