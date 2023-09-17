👿 «Возвращение диктатора». Мбаппе пришел в бешенство от третьего гола «Ниццы». Килиану не понравилось бурное празднование забитого мяча 😡
Килиан Мбаппе «наехал» на автора третьего гола в ворота «ПСЖ» Терема Моффи.
Французской суперзвезде не поправилось бурное празднование забитого мяча соперником.
Позже Мбаппе сумел отыграть один гол, но это не спасло парижан от поражения. Победа «Ниццы» со счетом 2:3.
Особенно раздражены поведением игрока фанаты «Марселя».
💭 «Mbattlefield».
💭 «Возвращение диктатора».
💭 «Какой злой».
💭 «Диктатор Бонди против всех».
💭 «ПСЖ» на 100% зависим от Мбаппе. Думаю, что все согласны с этим».
💭 «В нем слишком много ярости».
💭 «С каких пор запрещено праздновать голы?»
💭 «Это не то, чего хочет вся Франция».
💭 «Марсель» должен подписать Бартона только ради этого».
Дело в том, что Моффи показал фанатам «ПСЖ» свою футболку после забитого мяча.
с кислым лицом иди на свою половину.