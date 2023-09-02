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«Объясняют сложные вещи простыми словами». Новичок «ПСЖ» заявил, что полностью адаптировался в клубе. Все благодаря тренерам

Мануэль Угарте Мануэль Угарте
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Новичок «ПСЖ» Мануэль Угарте оценил старт дебютного сезона в новом клубе.

По словам уругвайца, его адаптация прошла очень быстро, и правда в том, что это удивило его самого, ведь это большой клуб с огромным количеством звезд.

«Я сумел быстро адаптироваться, но это получилось благодаря моим товарищам по команде и тренерам, которые объясняют сложные вещи простыми словами. Это очень помогает и ускоряет процесс», - признался уругвайский полузащитник.

Напомним, что Угарте перешел в «ПСЖ» из «Спортинга». Трансфер состоялся в начале июля и обошелся парижанам в 60 миллионов евро.

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