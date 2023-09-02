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🎥 Как же они счастливы! Фанаты «ПСЖ» ночью устроили Коло-Муани безумный прием у базы клуба

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Этим летом «ПСЖ» оказался в центре сразу нескольких громких трансферных историй. Чего стоит один Мбаппе и его тайное соглашение с «Реалом», в существование которого верило руководство парижан.

Коло-Муани тоже успел потрепать нервы столичному клубу в последний день трансферного окна. «ПСЖ» никак не мог договориться с «Айнтрахтом» об условиях контракта. Тогда француз взял дело в свои руки и уехал из Франкфурта-на-Майне в Париж.

Когда казалось, что стороны пришли к компромиссу, сделка вновь оказалось под угрозой из-за нежелания Экитика переходить в «Айнтрахт». Но 1 сентября Рандаль все же стал игроком «ПСЖ».

Радостные болельщики устроили Коло-Муани шумный прием. Судя по лицу нападающего, он был счастлив не меньше болельщиков.

Поклонники «ПСЖ» встретили новичка у базы клуба ночью. Эмоций и правда было много.

За Коло-Муани «Айнтрахт» получил рекордную для клуба сумму – 95 млн евро. Француз подписал с «ПСЖ» пятилетний контракт. За парижан он будет выступать под 23-м номером.

Как вам такое усиление столичного клуба в последний день работы трансферного окна? Как оцениваете летние трансферы парижан?

17 комментариев

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Dizzod
Ответ Egorushka56
А после чемпионства Месси и прочих встречали три человека)) У ПСЖ фанаты - грязь (как che kaif), так что обольщаться не стоит. Через полгода освистают
по твоему фанаты ПСЖ должны были радоваться тому что Месси обыграл сб. Франции в финале?
+8
-2
+6
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Fan de PSG depuis 2002
Отличное усиление. Рандаль Коло Муани, ждёмс дебюта и много результативных действий на поле.
+5
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+4
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Роман Тарасов
Этот паренёк запомнился прекрасной игрой на ЧМ. Первый раз его там увидел и вот он уже в топе. Рад за него, заработает хоть ) . Но ПСЖ не люблю )
+5
-1
+4
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Egorushka56
А после чемпионства Месси и прочих встречали три человека)) У ПСЖ фанаты - грязь (как che kaif), так что обольщаться не стоит. Через полгода освистают
😡 чушь
+3
0
+3
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Dan Kennedy
Ответ Dizzod
по твоему фанаты ПСЖ должны были радоваться тому что Месси обыграл сб. Франции в финале?
Речь идет о чемпионстве в ПСЖ, а не победе на ЧМ.
+4
-2
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Лыко в строку
Оне шастливы а нам пофиг на них.
+1
0
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Пацанчик реальный
Ответ Greatest Of All Time
Шейхи заплатили ему что бы он не забил на 123 минуте))) Это так считают фанаты 🐫. И называли его продажным))😅😅
Только человек с очень «выдающимися» умственными способностями может в новость про переход Коло Муани из Айнтрахта в ПСЖ приплести Роналду!🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Машина Мощная
Ответ Greatest Of All Time
Шейхи заплатили ему что бы он не забил на 123 минуте))) Это так считают фанаты 🐫. И называли его продажным))😅😅
пусть только попробуют обозвать этого талантливого парнишку плохим словом) 18.12.2022 спасибо Коло, буду помнить всю жизнь :-D
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Egorushka56
А после чемпионства Месси и прочих встречали три человека))
У ПСЖ фанаты - грязь (как che kaif), так что обольщаться не стоит. Через полгода освистают
+10
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Константин Капалкин
коло Муани дожал Айнтрахт. Молодец👍
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Машина Мощная
Муани красавчик)) всегда буду помнить 18.12.2022, спасибо парнишке :-D
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Greatest Of All Time
Ответ Пацанчик реальный
Только человек с очень «выдающимися» умственными способностями может в новость про переход Коло Муани из Айнтрахта в ПСЖ приплести Роналду!🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Пацанчик реальный
Ответ Greatest Of All Time
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Приплетание его имени в каком бы то ни было контексте уже говорит о многом!☝️
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Лыко в строку
Ответ Лыко в строку
Оне шастливы а нам пофиг на них.
поняла булычёва?
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василий иванов
Ответ Машина Мощная
Муани красавчик)) всегда буду помнить 18.12.2022, спасибо парнишке :-D
у тебя через сообщение 18 12 22. Или тебе пора записную книжку завести или развивать фантазию.
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