17 комментариев

Этим летом «ПСЖ» оказался в центре сразу нескольких громких трансферных историй. Чего стоит один Мбаппе и его тайное соглашение с «Реалом», в существование которого верило руководство парижан.

Коло-Муани тоже успел потрепать нервы столичному клубу в последний день трансферного окна. «ПСЖ» никак не мог договориться с «Айнтрахтом» об условиях контракта. Тогда француз взял дело в свои руки и уехал из Франкфурта-на-Майне в Париж.

Когда казалось, что стороны пришли к компромиссу, сделка вновь оказалось под угрозой из-за нежелания Экитика переходить в «Айнтрахт». Но 1 сентября Рандаль все же стал игроком «ПСЖ».

Радостные болельщики устроили Коло-Муани шумный прием. Судя по лицу нападающего, он был счастлив не меньше болельщиков.

Поклонники «ПСЖ» встретили новичка у базы клуба ночью. Эмоций и правда было много.

За Коло-Муани «Айнтрахт» получил рекордную для клуба сумму – 95 млн евро. Француз подписал с «ПСЖ» пятилетний контракт. За парижан он будет выступать под 23-м номером.

Как вам такое усиление столичного клуба в последний день работы трансферного окна? Как оцениваете летние трансферы парижан?