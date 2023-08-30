Был близок к переезду в Париж.

И все-таки он остается. Немецкий Kicker разразился инсайдом, что форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани против своей воли как минимум на ближайшие полгода останется в Бундеслиге.

Как считает издание, немцы отвергли последнее предложение парижан. Недавно «ПСЖ» поднял свою ставку аж до 90 млн евро, что было бы вполне приемлемо для «Айнтрахта». Однако Уго Экитик, который должен был оказаться во Франкфурте, оказался слишком дорогим для руководства. Его зарплату и трансферную стоимость в клубе не потянули.

Переговоры вокруг Коло-Муани растянулись на пару недель и в конце концов напоминали покер. Причем француз даже объявил забастовку и назвал переход в «ПСЖ» «возможностью, которая выпадает раз в жизни».

Причем форвард даже игнорировал тренировки, что в «Айнтрахте» сильно не оценили. При этом клуб настаивал, что отпустит игрока только за 100 млн евро. Пока самая дорогая продажа немецкого клуба − это уход Луки Йовича в «Мадрид» за 60 млн евро.

Интересно, что «Айтрахт» получил Коло-Муани летом 2022 года за бесплатно. В прошлом сезоне в Бундеслиге он забил 15 голов и отдал 11 голевых передач, также на его счету 6 голов и 4 голевые в Кубке.

В случае если бы Рандаль оказался в Париже, ему бы предстояла жесткая конкуренция за состав. Даже несмотря на то, что «ПСЖ» покинули Неймар и Месси, к клубу присоединились Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле и Марко Асенсио.