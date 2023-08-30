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Брэдли Барколя: наследник Килиана Мбаппе за 45 млн евро, который играет как Маркус Рэшфорд

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20-летний Брэдли Барколя прибыл на «Парк де Пренс» из «Лиона» после впечатляющего прорывного сезона в Лиге 1.

«Пари Сен-Жермен» этим летом большую часть новичков подписал за пределами Лиги 1: Мануэль Угарте, Гонсалу Рамос и Шер Ндур переехали из Португалии, Марко Асенсио и Усман Дембеле из Ла Лиги, а Милан Шкриньяр прибыл из Серии. А. Но теперь в клубе появился и французский трансфер.

Барколя— динамичный атакующий вингер, но пока не имеет особой репутации за пределами своей страны. Итак, кто такой Брэдли Барколя, что он может дать «ПСЖ», и почему клуб потратил на 45 млн евро?

К началу 2020 года Барколя зарекомендовал себя как лучший бомбардир молодежной команды «Лиона», забив девять голов в 15 матчах и добавив при этом три результативные передачи. Такой уровень игры позволил ему перейти в резервную команду и претендовать на попадание в основную.

Пребывание Петера Боша у руля «Лиона» было недолгим: голландский тренер продержался всего 10 матчей, прежде чем был уволен в конце 2021 года. Но он успел дать шанс некоторым многообещающим молодым игрокам, среди которых был и Барколя – он тренировался с основной командой и попадал в состав на матчи Лиги 1.

Барколя дебютировал со скамейки запасных в Лиге Европы против «Спарты», сразу отметившись голевой передачей.

Барколя стал постоянным игроком первой команды в 2023 году. Ему понадобилось несколько месяцев, чтобы адаптироваться. Впервые он вышел в «основе» в Кубке Франции в начале января и сразу забил гол в ворота «Меца».

Прорывом для Барколя стала победа над «ПСЖ» со счетом 1:0. Вингер не играл с первых минут, но травма Амина Сарра помогла ему выйти на поле, и он серьезно усложнил жизнь парижанам, создавая проблемы своим темпом и хитростью. Он забил победный гол, обыграв Джанлуиджи Доннарруму и принес своей команде победу на «Парк де Пренс».

Барколя – типичный современный вингер: он очень быстр и аккуратно ведет мяч, может обыграть соперника один на один, умеет делать угловые передачи для продвижения вперед, эффективен в ограниченном пространстве — такой талант, несомненно, пригодится «ПСЖ».

Правильнее всего будет сравнить Барколя с Маркусом Рэшфордом. Барколя – правоногий игрок, отлично действует на левом фланге, чрезвычайно техничен. Барколя также как и Рэшфорд может играть между линиями и идти в атаку.

Жизнь в «ПСЖ» будет для Брэдли Барколя непростой. Ему придется набраться терпения и конкурировать с Мбаппе, Дембеле, Асенсио, Рамушем и Коло Муани. Но Луис Энрике, несомненно, захочет дать юноше шанс. Есть ощущение, что его будут готовить к тому, чтобы однажды занять место Мбаппе, и поэтому возможность учиться у чемпиона мира и играть вместе с ним будет неоценимой.

4 комментария

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Гуркюфф
ПСЖ мог бы как знак доброго жеста отправить несколько своих ненужных игроков в Лион
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дамьен
Эх, Марко...
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Fan de PSG depuis 2002
Отличная статья. 5 из 5. Особенно понравилось как его описали. Не зря ведь Энрике так хотел, чтобы его подписали. А последнее предложение: "Есть ощущение, что его будут готовить к тому, чтобы однажды занять место Мбаппе, и поэтому возможность учиться у чемпиона мира и играть вместе с ним будет неоценимой", - ноу комментс.

Побольше бы таких статей. 👍
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Bektur Kazakbaev
Ответ Гуркюфф
ПСЖ мог бы как знак доброго жеста отправить несколько своих ненужных игроков в Лион
Пытались, вроде. Футболисты отказывали
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