Французский нападающий Рандаль Коло-Муани публично заявил, что хочет покинуть «Айнтрахт».

«Надеюсь, «Айнтрахт» позволит мне перейти в «ПСЖ».

Я многим обязан «Айнтрахту». Я всегда старался изо всех сил. Но не секрет, что «ПСЖ» сделал за меня рекордное предложение, поэтому хотел бы присоединиться к ним. Это большая возможность».

Надеюсь, что клуб согласится», - заявил Коло-Муани.

Напомним, что «ПСЖ» предложил немецкой команде €65 млн и Юго Экитика.

Ранее клуб из Франкфурта отказался продавать игрока за €80 млн.

Коло-Муани стал лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне Бундеслиги, забив 15 мячей в 32 матчах.