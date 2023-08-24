Вероятность переезда Коло-Муани в Париж становится все меньше. Переговоры сторон зашли в тупик, сообщает Foot Mercato.

По данным издания, позиции «Айнтрахта» и «ПСЖ» слишком далеки друг от друга, клубы никак не могут договориться.

Переговоры шли продуктивно, но «Айнтрахт» вернулся к своему первоначальному требованию: 100 млн евро и игрок отправится в Париж.

«ПСЖ» не готов расставаться с такой суммой, пишут журналисты Foot Mercato. А франкфуртцы не станут продавать нападающего дешевле.

Ранее столичный клуб предложил «Айнтрахту» за Рандаля 65 млн евро и Экитика, утверждает L’Equipe. При этом сам Юго, как сообщается, не готов к переходу в немецкий клуб и хотел бы продолжить свою карьеру в «ПСЖ».

Похоже, парижанам пора переключиться на другие варианты.