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Трофеи и не только. Дембеле объяснил, почему решил перейти в «ПСЖ»

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Дембеле стал новым игроком «ПСЖ». За столичный клуб Усман будет выступать под 10-м номером.

В беседе с пресс-службой Лиги 1 француз рассказал, почему решил перейти в «ПСЖ»:

«Я хочу выигрывать трофеи! Хочу, чтобы болельщики и город гордились нами. Это захватывающе, я надеюсь, что мы совершим великие дела. Мне нужно быть готовым и с самого начала показывать класс. Надеюсь, что скоро выиграю первый трофей с «ПСЖ».

Не последнюю роль в трансфере Дембеле сыграл Луис Энрике:

«Для футболиста жизненно важно пользоваться доверием тренера. Я также разговаривал с президентом клуба и спортивным директором. Мне нравится проект, который строят в «ПСЖ». Мне нравится игровой стиль тренера. Как известно, Луис Энрике предпочитает атакующий футбол, основанный на владении мячом. Это мне идеально подходит».

Разумеется, футболист рад вернуться на родину:

«Как француз, выросший в Эврё, недалеко от Парижа, я всегда думал о «ПСЖ». Я решил, что сейчас подходящий момент приехать в Париж и играть здесь, на моей родине».

Пожелаем Усману удачи в новом клубе. Главное – без травм!

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