Как известно, летом у Мбаппе были разногласия с руководством «ПСЖ». Боссы клуба уверены, что француз договорился с «Реалом» о бесплатном переходе в 2024 году. Продлевать контракт с парижанами игрок отказался.

В результате Килиан не поехал с командой в предсезонный тур и даже не был включен в заявку «ПСЖ» на первый тур Лиги 1.

По данным The Times, игрок и клуб все же договорились. Издание утверждает, что Мбаппе подпишет новый контракт со столичным клубом.

В матче против «Тулузы» капитан сборной Франции вышел на поле, заработал пенальти, который уверенно реализовал. Похоже, конфликт действительно исчерпан. Но как сторонам удалось договориться?

У Жерома Ротена есть теория. Экс-игрок «ПСЖ», а ныне обозреватель RMC Sport считает, что ключевую роль в этой истории сыграл Луис Энрике.

Сообщалось, что новый тренер вместе с Кампушем присутствовал на встречах представителей игрока и руководства клуба. Ротен убежден, что именно Энрике помог наладить диалог между Аль-Хелайфи и Мбаппе. Жером пишет в своем материале для RMC Sport:

«Тренер занял особую нишу. Он не хочет отвечать за ошибки, которые совершили его предшественники. Энрике знает, что ему в команде нужен лучший игрок, поэтому на переговорах сторон он сказал: «Послушайте, попытайтесь договориться. Место Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

Как бы то ни было, еще один сезон француз проведет в «ПСЖ». Сообщалось, что нападающий серьезно настроен взять с клубом Лигу чемпионов.

Как вам теория Ротена? По вашему, кто или что помогло Мбаппе и руководству парижан договориться?