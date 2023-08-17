После нескольких недель слухов Неймар завершил свой переход в «Аль-Хиляль», и теперь мы увидим, как он будет соревноваться вместе с Криштиану Роналду, Каримом Бензема, Мане и другими звездами в Саудовской Аравии.

Однако отъезд из Парижа дался бразильцу тяжело, так как ему пришлось попрощаться с семьей и друзьями. Ней со своей беременной девушкой Бруной Бьянкарди устроили небольшую вечеринку накануне отъезда.

Бруна поделилась эмоциональными сообщениями, которые ее друзья написали для нее в социальных сетях, и одно из этих сообщений было от Кароль Кабрино, жены Маркиньоса.

«Привет подруга, я даже не знаю, что сказать…Ну и неделька! У нас были совсем другие планы! Я думала приглядеть за тем, как будет приближаться рождение Мави! Я даже не успела сводить тебя во все магазинчики для мам, как того хотела! Невероятно! Ты стала настоящим подарком для меня! Надеюсь, что этот новый этап твоей жизни получится невероятным, а Мави будет ждать моего приезда в гости! Я уже очень по тебе скучаю! Ты совершенно особенная, подруга! Для меня и для многих людей! Не забывай об этом! Люблю тебя!».

Бруна сделала репост сообщения Кабрино и назвала ее особой подругой. Бьянкарди написала:

«Она невероятная. Еще до того, как я узнала ее лучше, я уже ей восхищалась…Спасибо за каждый момент с этой невероятной девушкой! Мы всегда будем вместе! Мави узнает, что ее тетя очень помогла мне – водила к врачам, помогала делать покупки и постоянно подбадривала! Люблю!».