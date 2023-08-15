Итальянские медиа сообщают о переходе Ренату Саншеша из «ПСЖ» в «Рому» на правах аренды.

Парижский клуб согласовал аренду игрока, которая обойдется римлянам в €1 млн. Сумма выкупа может составить от 11 до 14 млн - в зависимости от количества сыгранных игр.

Французский журналист Гийом МП уточнил, что если португалец проведет 55% матчей, то итальянцы заплатят €11 млн, а в случае выступления в 75% игр выкуп обойдется в €14 млн.

Не маловато?