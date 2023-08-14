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«Ты занял особое место в моем сердце»: Друзья Ли Кан Ин и Неймар обменялись любезностями в соцсетях

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Ли Кан Ин летом присоединился к «ПСЖ» и сразу нашел себя друга. Неймар взял под крыло юного корейца.

За их взаимодействием было жутко интересно наблюдать, парни успели сблизиться. Но жестокая судьба разлучила товарищей! Неймар отправился покорять Саудовскую Аравию, а Ли остался в Париже.

Кан Ин написал в соцсетях теплые слова о бразильце: «Мы провели мало времени вместе, но для меня оно было особенным. Большое спасибо, желаю тебе всего наилучшего».

Неймар репостнул публикацию товарища, подписав: «За короткий промежуток времени ты занял особое место в моем сердце. Еще увидимся, сынок».

Эх, такой броманс потеряли!

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