Руководство «ПСЖ» может запретить Мбаппе посещать «Парк де Пренс», утверждает журналист Жюльен Лорен. И это лишь один из многих способов давления на игрока, к которым прибегают боссы парижан.

Как известно, у Килиана серьезные разногласия с боссами столичного клуба. Нападающий хочет отработать свой контракт и уйти бесплатно летом 2024 года, а руководство не желает отпускать игрока бесплатно. Пока сторонам не удалось прийти к компромиссу.

А чью сторону в конфликте заняли ультрас «ПСЖ»? В прошлом сезоне они ярко демонстрировали свое негативное отношение к игрокам, которые были недостаточно преданы клубу. Фанаты устраивали акции возле дома Неймара, а Месси слушал свист во время матчей «ПСЖ».

Мбаппе всегда был любимцем ультрас парижан. Пока ничего не поменялось, фанаты не хотят спешить с резкими заявлениями, утверждает Ромен Мабиль – президент Collectif Ultras Paris:

«Мы, безусловно, довольны укреплением института клуба, новой политикой, а также желанием иметь игроков, отдающих себя на 100%. Что касается Мбаппе, мы подождем еще немного и посмотрим, как все будет развиваться, прежде чем занять какую-либо позицию. Медиа-игры, безусловно, сильно влияют на ситуацию. Мы верим, что можно найти взаимовыгодное решение.

У нас с Килианом хорошие отношения, он всегда выполнял свою работу на поле. У нас есть лучший футболист в мире, и он, возможно, не будет играть, это очень печально. Тренер хочет, чтобы Килиан играл, и Килиан сам хочет играть. При таких условиях, я думаю, стороны способны найти общий язык.

Сейчас у нас очень хорошие отношения с клубом, поэтому мы подождём и посмотрим, как будут развиваться события, не нанося большего ущерба. Мы им доверяем».

Как думаете, изменится ли отношение ультрас к Мбаппе?