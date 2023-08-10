«ПСЖ» продолжает давить на Мбаппе. Клуб пытается достучаться до игрока через жалость
Решили поиграть на его чувствах.
Журналист L'Equipe Лоик Танзи поделился информацией, что на прошлой неделе клуб отправил Килиану Мбаппе очередное письмо.
По словам все того же источника и издания La Parisien, форвард выразил Нассеру Аль-Хелайфи желание не только не продлевать контракт, но и не уходить из клуба до конца трансферного конца. Эта позиция игрока не меняется на протяжении нескольких месяцев. Клуб ее не принимает и не понимает. Ситуация сложилась следующим образом: «Мадрид» не сделает официальное предложение до тех пор, пока Мбаппе публично не заявит о своем желании уйти.
4 августа «ПСЖ» отправил новое заказное письмо. Его написали через четыре дня после того, как официально истек срок действия пункта в контракте, позволяющий продлить договор на сезон. В письме руководство написало, что финансовые условия для игрока были «экстраординарными, которых никто в футболе не добивался».
Также парижане решили надавить на жалость француза, объяснив какие финансовые последствия произойдут, если он уйдет бесплатно. «Мы столкнемся с необходимостью продавать игроков, пересматривать политику интеграции молодых футболистов, которых готовит академия, и, вполне вероятно, пройдет волна увольнений персонала. Все это ставит под сомнение все, что было уже создано в клубе».
Чем бы ни закончилась эта эпопея, похоже, что руководств «ПСЖ» уже готовится к жизни без Килиана Мбаппе. В клубе до сих пор не понимают причин, почему нападающий не согласился продлить контракт с условием ухода следующим летом, что все равно даст ему зеленый свет на трансфер. Клуб надеется создать прецедент, чтобы избежать повторения подобного сценария в будущем. Мбаппе и его окружение все еще недоступно.
Болельщики с юмором отнеслись к инсайду о новом письме и стиле «ПСЖ»:
💭На твоих руках кровь, Килиан.
💭Ах да, Мбаппе, пожалуйста, пожалей клуб, принадлежащий одной из самых богатых наций в мире. Люди, управляющие «ПСЖ», болваны высшей пробы.
💭«Если ты уйдешь, Килиан, то мы снесем новую тренировочную базу, которую построили для тебя». Примерно так я это вижу.
💭«Дорогой «ПСЖ». Пишу тебе на емэйл, а не на бумаге, так как ваше последнее письмо меня слишком тронуло и я все залил слезами...»
💭 Про его желание играть за «Мадрид» знали, когда подписывали из «Монако». О чем клуб думал, когда предлагал ему контракт на 2+1? Заслужили такое отношение.
P. S. Мбапе плохого не пожелаю, но точно успехов тоже!