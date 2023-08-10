Решили поиграть на его чувствах.

Журналист L'Equipe Лоик Танзи поделился информацией, что на прошлой неделе клуб отправил Килиану Мбаппе очередное письмо.

По словам все того же источника и издания La Parisien, форвард выразил Нассеру Аль-Хелайфи желание не только не продлевать контракт, но и не уходить из клуба до конца трансферного конца. Эта позиция игрока не меняется на протяжении нескольких месяцев. Клуб ее не принимает и не понимает. Ситуация сложилась следующим образом: «Мадрид» не сделает официальное предложение до тех пор, пока Мбаппе публично не заявит о своем желании уйти.

4 августа «ПСЖ» отправил новое заказное письмо. Его написали через четыре дня после того, как официально истек срок действия пункта в контракте, позволяющий продлить договор на сезон. В письме руководство написало, что финансовые условия для игрока были «экстраординарными, которых никто в футболе не добивался».

Также парижане решили надавить на жалость француза, объяснив какие финансовые последствия произойдут, если он уйдет бесплатно. «Мы столкнемся с необходимостью продавать игроков, пересматривать политику интеграции молодых футболистов, которых готовит академия, и, вполне вероятно, пройдет волна увольнений персонала. Все это ставит под сомнение все, что было уже создано в клубе».

Чем бы ни закончилась эта эпопея, похоже, что руководств «ПСЖ» уже готовится к жизни без Килиана Мбаппе. В клубе до сих пор не понимают причин, почему нападающий не согласился продлить контракт с условием ухода следующим летом, что все равно даст ему зеленый свет на трансфер. Клуб надеется создать прецедент, чтобы избежать повторения подобного сценария в будущем. Мбаппе и его окружение все еще недоступно.

Болельщики с юмором отнеслись к инсайду о новом письме и стиле «ПСЖ»:

💭На твоих руках кровь, Килиан.

💭Ах да, Мбаппе, пожалуйста, пожалей клуб, принадлежащий одной из самых богатых наций в мире. Люди, управляющие «ПСЖ», болваны высшей пробы.

💭«Если ты уйдешь, Килиан, то мы снесем новую тренировочную базу, которую построили для тебя». Примерно так я это вижу.

💭«Дорогой «ПСЖ». Пишу тебе на емэйл, а не на бумаге, так как ваше последнее письмо меня слишком тронуло и я все залил слезами...»

💭 Про его желание играть за «Мадрид» знали, когда подписывали из «Монако». О чем клуб думал, когда предлагал ему контракт на 2+1? Заслужили такое отношение.