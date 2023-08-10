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Неймар и «ПСЖ» одинаково смотрят на будущее бразильца в клубе. Фабрицио Романо раскрывает тайны парижского закулисья

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Неймар уведомил руководство «ПСЖ» о своем желании покинуть столичный клуб, сообщает L’Equipe.

Оказывается, бразилец и парижане одинаково смотрят на будущее нападающего в команде. Фабрицио Романо рассказал, что клуб и игрок настроены разойтись уже в ближайшее время:

«И Неймар, и «Пари Сен-Жермен» работают над тем, чтобы этим летом найти лучшее решение и расстаться как можно скорее.

Обе стороны работают над тем, чтобы Неймар ушел.

У Неймара есть предложения от «Аль-Хилаля» и от клуба МЛС. «Барса» должна решить, хочет ли она вступить в борьбу за игрока».

По данным Relevo, «Аль-Хилаль» готов потратить на бразильца 200 млн евро – в эту сумму входят выплаты для «ПСЖ» и зарплата игрока. Представители саудовского клуба хотят лично встретиться с отцом Неймара, пишет Foot Mercato.

Сообщалось, что «Барса» рассматривает исключительно вариант с арендой нападающего. «Блауграна» может забрать Нея на год после того, как он подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии.

Удастся ли «ПСЖ» и бразильцу разбежаться до закрытия трансферного окна?

1 комментарий

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Aymammet Baylyyew
Всё определились Барса его не хочет.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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