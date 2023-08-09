Все мы немного Гонсалу Рамуш. Португалец продемонстрировал свой уровень французского языка — в Париже ему будет сложновато 😅
Он пытался.
На этой неделе «ПСЖ» смог заполучить Гонсалу Рамуша. Пока он присоединился к парижскому клубу на правах аренды, но почти наверняка после окончания сезона произойдет полноценный трансфер.
Португальский нападающий прилетел в Париж и уже успел дать первое интервью клубным медиа. Среди прочего, интервьюер спросил Рамуша, знает ли он что-то на французском языке, кроме слова «бонжур». Задумавшись, игрок выдал ответ, который не требует перевода.
Если Гонаслу планирует задержаться в Париже, то ему предстоит серьезно поработать над уровнем своего французского.
Зато, чтобы забивать, ему точно не потребуются дополнительные занятия 🔥
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