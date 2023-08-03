«ПСЖ» вернулся во Францию после четырех предсезонных матчей в Японии и Южной Корее. В азиатском турне столичный клуб сумел неплохо подзаработать.

По данным L’Équipe, «ПСЖ» выручил 20 млн евро. А вот издание Le Parisien называет другую сумму – 25 млн евро.

Помимо финансовой составляющей тур был важен с точки зрения рекламы. Бренд «ПСЖ» уже известен в Азии, в этом году столичный клуб укрепил свои позиции в этом регионе. Теперь у парижан есть Ли Кан Ин – первый южнокорейский игрок в истории клуба.

«ПСЖ» смог одолеть лишь одного соперника в азиатском турне. Благодаря дублю Неймара и голу Асенсио подопечные Энрике одержали победу над южнокорейским клубом «Чонбук Хендай Моторс». В остальных матчах фортуна была не на стороне «ПСЖ», команды уступила миланскому «Интеру» и японскому клубу «Сересо Осака». С «Аль-Насром» парижане сыграли вничью.

Нестабильные выступления кажутся нормальными для команды, находящейся в процессе перестройки под руководством нового тренера.

Как вам игра «ПСЖ» Энрике?