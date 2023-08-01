Но переговоры еще идут.

31 июля «Пари Сен-Жермен» не смог активировать пункт о выкупе Усмана Дембеле в размере 50 миллионов евро. Таким образом, теперь размер отступных за Усмана согласно контракта составляет 100 миллионов евро 1 августа, что подтвердил Фабрицио Романо.

«ПСЖ» не смог вовремя завершить сделку с «Барселоной», несмотря на то, что старался ускорить ход событий. При этом парижане достигли устной договоренности о трансфере с самим Дембеле.

Теперь все снова зависит от «Барсы» - если в клубе решат, что они хотят продать игрока, то «ПСЖ» может рассчитывать на сумму меньше 100 миллионов евро.

Источники говорят, что Дембеле хочет уйти, хотя он не сообщил о своем решении клубу официально.