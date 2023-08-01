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«ПСЖ» пропустил дедлайн по трансферу Дембеле - с сегодняшнего дня отступные за Усмана выросли вдвое 😱😱😱

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Но переговоры еще идут.

ПСЖ пропускает дедлайн по трансферу Дембеле, раскрыт НОВЫЙ пункт об освобождении Усмана

31 июля «Пари Сен-Жермен» не смог активировать пункт о выкупе Усмана Дембеле в размере 50 миллионов евро. Таким образом, теперь размер отступных за Усмана согласно контракта составляет 100 миллионов евро 1 августа, что подтвердил Фабрицио Романо.

«ПСЖ» не смог вовремя завершить сделку с «Барселоной», несмотря на то, что старался ускорить ход событий. При этом парижане достигли устной договоренности о трансфере с самим Дембеле.

Теперь все снова зависит от «Барсы» - если в клубе решат, что они хотят продать игрока, то «ПСЖ» может рассчитывать на сумму меньше 100 миллионов евро.

Источники говорят, что Дембеле хочет уйти, хотя он не сообщил о своем решении клубу официально.

5 комментариев

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Айрат Ситдиков
Ну пусть за 75 отдают и все деньги Барсе достанутся.
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predMBAPPE
Барса и Дембеле счастливы, теперь оба получат по 50млн)
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atomio
Дембеле - дружбан по сборной черепахи. Не удивлюсь что всё движение началось только из-за этого, чтобы подмаслить Килиана.
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predMBAPPE
Ответ Айрат Ситдиков
Ну пусть за 75 отдают и все деньги Барсе достанутся.
Конечно, так и будет, Дембеле настолько красавчик что откажется от половины которая полагается ему по контракту)
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Maksim1302
Ответ predMBAPPE
Барса и Дембеле счастливы, теперь оба получат по 50млн)
О чем ты? Такая опция была только до 01.08 и при сумме в 50 млн. Теперь стандартная клаусала и делить ее не надо
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