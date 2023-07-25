В товарищеском матче «ПСЖ» уступил японскому клубу «Сересо Осака» со счетом 2:3. Мячи парижан на свой счет записали Экитике и Витинья.

В беседе с пресс-службой клуба Луис Энрике поделился своими выводами, сделанными после проигранного матча:

«Мы знали, что между футболистами двух команд будет очевидная разница в физической форме. Результат удручающий, ведь мы могли одержать победу в этом матче. Все пять мячей, забитых в этой встрече, мы организовали сами.

Я полностью убежден, что для красивого футбола нам нужна игровая структура, которая позволит нам максимально владеть мячом. Также необходимо, чтобы игроки были способны принимать решения. Мне понравились мобильность нашей команды, смена позиций, игровой темп. Игра команды мне понравилась, но, очевидно, расстроил результат и ошибки в обороне. Все же считаю, что положительных моментов было больше, чем отрицательных».

Парижане владели мячом 66% времени, подопечные Энрике нанесли 16 ударов по воротам соперника, лишь 6 из них – в створ. Очевидно, «ПСЖ» еще есть, над чем работать.

Смотрели матч? Какие впечатления остались после игры?