7 комментариев

😳😳😳 Лучше сядьте. «Тоттенхэм» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере Мбаппе. Так пишет Marca
«Тоттенхэм» заинтересован в подписании Килиана Мбаппе этим летом, сообщает Marca.
Нассер Аль-Хелайфи и Дэниэл Леви находятся в постоянном контакте, обсуждая возможность трансфера Харри Кейна, чей контракт истекает в 2024 году. Похожая ситуации происходит и с Килианом Мбаппе.
24-летний футболист также привлек интерес «Челси», «Ман Юнайтед» и «Аль-Насра».
Трудно поверить в возможность подобного трансфера, но Marca считается надежным источником. Однако в британских СМИ этой информации нет.
Особенно сложно представить этот трансфер, если вспомнить, что «Тоттенхэм» не квалифицировался в Лигу чемпионов.
Какие аргументы мог привести Леви?
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