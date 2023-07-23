7 комментариев

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании Килиана Мбаппе этим летом, сообщает Marca.

Нассер Аль-Хелайфи и Дэниэл Леви находятся в постоянном контакте, обсуждая возможность трансфера Харри Кейна, чей контракт истекает в 2024 году. Похожая ситуации происходит и с Килианом Мбаппе.

24-летний футболист также привлек интерес «Челси», «Ман Юнайтед» и «Аль-Насра».

Трудно поверить в возможность подобного трансфера, но Marca считается надежным источником. Однако в британских СМИ этой информации нет.

Особенно сложно представить этот трансфер, если вспомнить, что «Тоттенхэм» не квалифицировался в Лигу чемпионов.

Какие аргументы мог привести Леви?