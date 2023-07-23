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😳😳😳 Лучше сядьте. «Тоттенхэм» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере Мбаппе. Так пишет Marca

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«Тоттенхэм» заинтересован в подписании Килиана Мбаппе этим летом, сообщает Marca.

Нассер Аль-Хелайфи и Дэниэл Леви находятся в постоянном контакте, обсуждая возможность трансфера Харри Кейна, чей контракт истекает в 2024 году. Похожая ситуации происходит и с Килианом Мбаппе.

Tottenham 'enter Kylian Mbappe transfer race' as stunned fans say: 'I have more chance of dating Margot Robbie' | The Sun

24-летний футболист также привлек интерес «Челси», «Ман Юнайтед» и «Аль-Насра».

Трудно поверить в возможность подобного трансфера, но Marca считается надежным источником. Однако в британских СМИ этой информации нет.

Особенно сложно представить этот трансфер, если вспомнить, что «Тоттенхэм» не квалифицировался в Лигу чемпионов.

Какие аргументы мог привести Леви?

7 комментариев

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John_Doe44
Лучше ляжте. «Нефтехимик» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере Мбаппе. Так пишет Elpiz//bol
+6
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SaH4r.
да не перейдёт он туда
+2
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Александр Месхи
Ответ SaH4r.
да не перейдёт он туда
Верно, Харри Кейн выше того, чтобы играть за ПСЖ.
+1
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enrique rodriguez
Когда писать нечего, а ежедневный кликбейт с черепахой поддерживать надо
0
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Michael_the_creator
Хочу смеяться 5 минут
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Igor Pivovarov
В борьбу может включиться воронежский Факел. По данным Marca, руководство рассчитывает, что Мбаппе поможет клубу сохранить прописку в РПЛ.
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