7 комментариев

На дом Доннаруммы напали: голкипера и его девушка были связаны в момент ограбления
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма и его девушка Алессия Элефанте подверглись нападению и ограблению в доме итальянца в Париже. Инцидент произошел ночью с четверга на пятницу.
По данным Actu17, преступникам удалось вынести около 500 000 евро. Сообщается, что Доннарумма и Алессия были связаны во время нападения.
В 3.20 утра футболист с девушкой добрались до отеля недалеко от их дома. Сотрудники отеля предупредили местную полицию и позаботились о паре, которая по понятным причинам была в шоке.
Затем 24-летний игрок сборной Италии и его девушка были доставлены в больницу.
Доннарума переехал в Париж в 2021 году, он провел 72 матча за «ПСЖ», дважды став чемпионом Франции.
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