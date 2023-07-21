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На дом Доннаруммы напали: голкипера и его девушка были связаны в момент ограбления

Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма и его девушка Алессия Элефанте подверглись нападению и ограблению в доме итальянца в Париже. Инцидент произошел ночью с четверга на пятницу.

По данным Actu17, преступникам удалось вынести около 500 000 евро. Сообщается, что Доннарумма и Алессия были связаны во время нападения.

В 3.20 утра футболист с девушкой добрались до отеля недалеко от их дома. Сотрудники отеля предупредили местную полицию и позаботились о паре, которая по понятным причинам была в шоке.

Затем 24-летний игрок сборной Италии и его девушка были доставлены в больницу.

Доннарума переехал в Париж в 2021 году, он провел 72 матча за «ПСЖ», дважды став чемпионом Франции.

7 комментариев

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Hedgehog1301
ну ворде по фото она совсем не Элефантэ, вполне себе небольшая)))
+6
0
+6
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mamin-brodyaga-papin-sympotyaga
Какой п****ц. Как будто Франция попала в девяностые, которые были у нас.
+4
-1
+3
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Александр Марилов
Алеся Слонова
+1
0
+1
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MFORCE
Ответ Hedgehog1301
ну ворде по фото она совсем не Элефантэ, вполне себе небольшая)))
Он то Элефантэ точно. В переводе жена слона))
+1
0
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Попрыгунчик
Хоть проверяйте заголовки, просто в дно сайт превращается.
0
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8arcelona
Ответ mamin-brodyaga-papin-sympotyaga
Какой п****ц. Как будто Франция попала в девяностые, которые были у нас.
У нас просто пацаны из 90х которые занимались грабежом сейчас у власти. грабеж на гос-ом уровне.
+4
-4
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