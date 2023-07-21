7 комментариев

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма и его девушка Алессия Элефанте подверглись нападению и ограблению в доме итальянца в Париже. Инцидент произошел ночью с четверга на пятницу.

По данным Actu17, преступникам удалось вынести около 500 000 евро. Сообщается, что Доннарумма и Алессия были связаны во время нападения.

В 3.20 утра футболист с девушкой добрались до отеля недалеко от их дома. Сотрудники отеля предупредили местную полицию и позаботились о паре, которая по понятным причинам была в шоке.

Затем 24-летний игрок сборной Италии и его девушка были доставлены в больницу.

Доннарума переехал в Париж в 2021 году, он провел 72 матча за «ПСЖ», дважды став чемпионом Франции.