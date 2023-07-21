Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Рома» и «ПСЖ» активно контактировали по поводу трансфера Саншеша. По данным журналиста, итальянцы рассчитывают взять Ренату в аренду.

Но одно желание португальца может помешать сделке.

RMC Sport пишет, что Саншеш хочет выступать в Лиге чемпионов. Как известно, «Рома» в следующем сезоне не примет участие в главном клубном турнире Европы.

Сейчас судьба игрока находится в его собственных руках. Вряд ли португалец будет основным в «ПСЖ». Он может остаться на парижской скамейке запасных и надеяться на игровое время в ЛЧ, или перебраться в «Рому», где он способен стать важной частью команды Моуринью.

Как думаете, что выберет Ренату?