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🔥 Ух, Мбаппе может провести на скамейке запасных весь следующий сезон (если не продлит контракт). Аль-Хелайфи игнорирует Килиана

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Нассер Аль-Хелайфи Нассер Аль-Хелайфи
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В «Париже» очень жарко. В среду The Athletic громыхнул инсайдом, что «ПСЖ» пригрозило Килиану Мбаппе скамейкой запасных на весь следующий сезон, если он не продлит контракт. Так клуб оказывает давление на игрока, чтобы он не ушел бесплатно следующим летом.

Сложности ситуации прибавило и посещение Нассера Аль-Хелайфи тренировки «Парижа» – он общался со всеми игроками и приветствовал новичков, но Мбаппе проигнорировал.

По информации The Athletic, «ПСЖ» намерен продолжить оказывать давление на Мбаппе различными способами, чтобы форсировать его ответ. Пока что главный козырь клуба – отправить молодого таланта в запас на полный сезон.

1 комментарий

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Мурад Гамзаев
Молодого таланта? О ком речь?
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