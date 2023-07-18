Талантливый Хави Симонс отправляется покорять Бундеслигу. О переходе юноши в «Лейпциг» рассказал Фабрицио Романо.

В соцсетях инсайдер раскрыл подробности сделки:

«Хави Симонс переходит в «РБ Лейпциг», поехали! Немецкий клуб арендовал у «ПСЖ» игрока до июня 2024 года.

Медицинское обследование пройдет в ближайшие сутки, затем будет подписан контракт. В соглашении нет опции выкупа, игрок вернется в «ПСЖ» следующим летом.

Хави и его агент уже находятся в Лейпциге».

Ранее Джанлука Ди Марцио сообщал, что «ПСЖ» мог предложить Симонса «Тоттенхэму», чтобы снизить цену на Кейна. Но трансфер Харри осложняли интерес «Баварии» к игроку и нежелание «шпор» отпускать англичанина.

Газета L’Equipe утверждала, что Хави отправится в «РБ» лишь в том случае, если в «ПСЖ» на следующий сезон останутся и Неймар, и Мбаппе. По данным L’Equipe, на Симонса также претендовал «Юнайтед».

Пожелаем Хави удачи в Германии!