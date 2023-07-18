ПСЖ
Блог

Хави Симонс отправляется в «Лейпциг». Фабрицио Романо раскрыл подробности сделки

Хави Симонс Хави Симонс
Фабрицио Романо
Клубы Клубы
лига 1 Франция лига 1 Франция
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
ПСЖ ПСЖ
бундеслига Германия бундеслига Германия
Футбол Футбол

Талантливый Хави Симонс отправляется покорять Бундеслигу. О переходе юноши в «Лейпциг» рассказал Фабрицио Романо.

В соцсетях инсайдер раскрыл подробности сделки:

«Хави Симонс переходит в «РБ Лейпциг», поехали! Немецкий клуб арендовал у «ПСЖ» игрока до июня 2024 года.

Медицинское обследование пройдет в ближайшие сутки, затем будет подписан контракт. В соглашении нет опции выкупа, игрок вернется в «ПСЖ» следующим летом.

Хави и его агент уже находятся в Лейпциге».

Ранее Джанлука Ди Марцио сообщал, что «ПСЖ» мог предложить Симонса «Тоттенхэму», чтобы снизить цену на Кейна. Но трансфер Харри осложняли интерес «Баварии» к игроку и нежелание «шпор» отпускать англичанина.

Газета L’Equipe утверждала, что Хави отправится в «РБ» лишь в том случае, если в «ПСЖ» на следующий сезон останутся и Неймар, и Мбаппе. По данным L’Equipe, на Симонса также претендовал «Юнайтед».

Пожелаем Хави удачи в Германии!

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Молодой Френки
Жду его возвращения в Барсу через некоторое время
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий