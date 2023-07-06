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Ли Кан Ин перешел в «ПСЖ»! А до него за парижан выступали корейцы?

Кейсуке Хонда Кейсуке Хонда
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Ли Кан Ин стал новым игроком «ПСЖ», контракт с корейцем рассчитан до 2028 года. Парижане заплатили «Мальорке» за полузащитника 22 млн евро.

А до Кан Ина за «ПСЖ» когда-либо выступали корейцы?

Ответ – нет. Ли стал первым корейцем, перешедшим в клуб из столицы Франции. Но есть еще один любопытный факт: в «ПСЖ» до этого момента никогда не было представителей азиатских стран.

В сезоне 2011/12 парижане хотели купить у ЦСКА японца Хонду. Но тогда Кейсуке мощно высказался о французской команде в беседе с японскими журналистами: «Я никогда не относил «ПСЖ» к числу топ-клубов».

Любопытно, что уже через год Хонда высказывался о «ПСЖ» совершенно по-другому: «Мне не поступало от них предложений, но «ПСЖ» – великий клуб, крупный проект. Если мне повезет заинтересовать их, я был бы счастлив оказаться в Париже».

Хонда в итоге перебрался из ЦСКА в «Милан», а парижане лишь в 2023 году подписали первого представителя азиатских стран.

Получится ли у Кан Ина в Париже? Как вам такой трансфер?

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