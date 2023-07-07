Луис Энрике - поклонник таланта Жоау.

В новом сезоне Антуан Гризманн будет играть в «Атлетико» под 7-м номером, это стало понятно после презентации формы «матрасников».

До ухода в аренду в «Челси» 7-ка принадлежала Жоау Феликсу.

Луис Энрике, который недавно возглавил «ПСЖ», хочет видеть в составе португальского полузащитника. Тренер уже пригласил Феликса в свой новый клуб, сообщает Relevo.

Отмечается, что у агента игрока Жорже Мендеша сохраняются хорошие отношения с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем.

Феликс выступает за «Атлетико» с 2019 года, вторую половину прошлого сезона он провел в «Челси».