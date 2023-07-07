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Ого! «Атлетико» косвенно подтвердил, что Феликс уходит - ждем португальца в Париже?

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Луис Энрике - поклонник таланта Жоау.

В новом сезоне Антуан Гризманн будет играть в «Атлетико» под 7-м номером, это стало понятно после презентации формы «матрасников».

До ухода в аренду в «Челси» 7-ка принадлежала Жоау Феликсу.

Луис Энрике, который недавно возглавил «ПСЖ», хочет видеть в составе португальского полузащитника. Тренер уже пригласил Феликса в свой новый клуб, сообщает Relevo.

Отмечается, что у агента игрока Жорже Мендеша сохраняются хорошие отношения с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем.

Феликс выступает за «Атлетико» с 2019 года, вторую половину прошлого сезона он провел в «Челси».

2 комментария

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futbol Liverpool
Ого наверное тогда Асенсио надо отдать семерку в псж ,
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Александр Опёнышев
> Феликс Фелиш полузащитник форвард
Повсюду какая-то неопределённость с тем, что португалец из себя представляет
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